12-Jährige vermisst: Polizei sucht Hailey-Sofie – Aufenthalt in Siegen-Geisweid möglich

8. Oktober 20251.6k
(wS/ots) Herborn / Siegen 08.10.2025 | Seit Dienstagvormittag (07. Oktober) wird eine 12-Jährige aus einer Klinik in Herborn vermisst.

Nun bittet die Polizei Mittelhessen die Öffentlichkeit um Unterstützung.

Gegen 11:00 Uhr verließ die 12-jährige Hailey-Sofie Winnen die Einrichtung in unbekannte Richtung. Das Mädchen könnte sich im Raum Siegen und Siegen-Geisweid (Nordrhein-Westfalen) aufhalten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Sie ist 1,69 Meter groß und wirkt etwas älter. Sie hat braune, etwas länger als schulterlange Haare und hat ein nicht gepflegtes Erscheinungsbild. Sie trägt eine schwarze Sweatjacke, eine schwarze Hose und weiße Sneaker.

Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Dillenburger Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02771/907-0 entgegen.

