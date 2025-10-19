News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

19. Martini-Markt – Bach-Chor und Martini-Kirchengemeinde laden zum traditionellen Herbstmarkt ein

8. Oktober 20254
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/bc) Siegen 08.10.2025 | Am Sonntag, den 26.10. um 10:30 Uhr findet in der Martinikirche der festliche Kantatengottedienst anlässlich des 19. Martini-Marktes statt, in dem Johann Sebastian Bachs Kantate „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist“ gemeinsam von Bach-Chor und Bach-Orchester unter der Leitung von Peter Scholl interpretiert wird.
Die Kantate wurde erstmals 1726 in Leipzig aufgeführt und ruft eindrucksvoll zur Nächstenliebe und zum gerechten Handeln auf- zentrale Themen aus dem Propheten Micha, die Bach in bewegende Musik umsetzt. Die Liturgie und Predigt wird von Landeskirchenrat Dr. Jan-Dirk Döhling gehalten. Im Rahmen des Gottesdienstes wird es eine kurze Einführung zur Kantate geben.

Eingebunden in den traditionellen Martinimarkt, an dem die Besucherinnen und Besucher  eine bunte Mischung aus herbstlichen Marktständen, Infos zu kirchlichen Angeboten und eine buntes Bühnenprogramm erwartet, zeigt sich unter anderem um 13:30 Uhr auch der neu gegründete Kinderchor des Bach-Chores „Cantolino“ mit einem kleinen Beitrag erstmals der Öffentlichkeit. Rund 30 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren präsentieren ihr bisher einstudiertes Programm unter der Leitung von Kinderchorleiterin Conny Sander.

Der Eintritt zum Gottesdienst ist frei – Spenden werden erbeten

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag TKS sorgt dank LEADER-Fördergeldern für ein Bodentrampolin

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« SeptemberNovember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten