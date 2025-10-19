19. Martini-Markt – Bach-Chor und Martini-Kirchengemeinde laden zum traditionellen Herbstmarkt ein

(wS/bc) Siegen 08.10.2025 | Am Sonntag, den 26.10. um 10:30 Uhr findet in der Martinikirche der festliche Kantatengottedienst anlässlich des 19. Martini-Marktes statt, in dem Johann Sebastian Bachs Kantate „Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist“ gemeinsam von Bach-Chor und Bach-Orchester unter der Leitung von Peter Scholl interpretiert wird.

Die Kantate wurde erstmals 1726 in Leipzig aufgeführt und ruft eindrucksvoll zur Nächstenliebe und zum gerechten Handeln auf- zentrale Themen aus dem Propheten Micha, die Bach in bewegende Musik umsetzt. Die Liturgie und Predigt wird von Landeskirchenrat Dr. Jan-Dirk Döhling gehalten. Im Rahmen des Gottesdienstes wird es eine kurze Einführung zur Kantate geben.

Eingebunden in den traditionellen Martinimarkt, an dem die Besucherinnen und Besucher eine bunte Mischung aus herbstlichen Marktständen, Infos zu kirchlichen Angeboten und eine buntes Bühnenprogramm erwartet, zeigt sich unter anderem um 13:30 Uhr auch der neu gegründete Kinderchor des Bach-Chores „Cantolino“ mit einem kleinen Beitrag erstmals der Öffentlichkeit. Rund 30 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren präsentieren ihr bisher einstudiertes Programm unter der Leitung von Kinderchorleiterin Conny Sander.





Der Eintritt zum Gottesdienst ist frei – Spenden werden erbeten