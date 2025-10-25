25 Blöömche-Patenschaften zum 25-jährigen Stadtjubiläum

(wS/ne) Netphen 09.10.2025 | Die Stadt Netphen bedankt sich bei allen Blöömche-Paten und begrüßt das Kultur- und Tourismusbüro als neuen Paten.

Bereits im Jahr 2022 startete die Stadt Netphen das Projekt „Blöömche-Patenschaft“. Ziel war es, die Innenstadt durch mehr Begrünung und Aufenthaltsqualität zu bereichern. Mittlerweile schmücken 25 liebevoll bepflanzte Beete das Zentrum Netphens. Zahlreiche Einzelhändler, Gastronomen und Auszubildende haben seither Patenschaften übernommen und tragen mit ihrer Pflege zu einem blühenden Stadtbild bei.



Jubiläumsjahr mit 25. Pflanzbeet gefeiert

Mit der Anschaffung des 25. Pflanzbeetes wächst das beliebte Projekt „Blöömche-Patenschaft“ weiter. Die Patenschaft für die neuen Pflanzbeete übernimmt das Kultur- und Tourismusbüro der Stadt Netphen, das sich künftig um die Pflege und Gestaltung der zusätzlichen „Blöömche“ kümmern wird.

Im Rahmen des 25-jährigen Stadtjubiläums bedankt sich die Stadt Netphen herzlich bei allen Blöömche-Paten. Als Zeichen der Wertschätzung erhielten alle Patinnen und Paten ein Blumengeschenk – natürlich geeignet zum Einpflanzen.

Foto: Stadt Netphen