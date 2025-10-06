News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

46-Jährigen bei Einbruchversuch erwischt

6. Oktober 20257
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 6.10.2025 | Am Sonntagmorgen (05. Oktober) ist bei der Polizei ein
Einbruchmeldealarm eingegangen. Kurz darauf klickten bei einem 46-Jährigen die
Handschellen.

Gegen 11 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über einen
Einbruchalarm in einer Firma in der Straße Am Alten Stadtplatz. Bereits drei
Minuten später traf der erste Streifenwagen vor Ort ein. Bei der Überprüfung des
Objekts stellten die Einsatzkräfte eine beschädigte Zugangstür fest. Im
angrenzenden Raum konnte ein polizeibekannter 46-Jähriger angetroffen werden.
Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache. Die Kriminalpolizei
hat die Ermittlungen aufgenommen.

Symbolfoto: Thorben Wengert / pixelio.de

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Polizei setzt Mordkommission nach blutiger Auseinandersetzung in Siegen ein

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« SeptemberNovember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten