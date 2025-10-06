46-Jährigen bei Einbruchversuch erwischt

(wS/ots) Siegen 6.10.2025 | Am Sonntagmorgen (05. Oktober) ist bei der Polizei ein

Einbruchmeldealarm eingegangen. Kurz darauf klickten bei einem 46-Jährigen die

Handschellen.

Gegen 11 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über einen

Einbruchalarm in einer Firma in der Straße Am Alten Stadtplatz. Bereits drei

Minuten später traf der erste Streifenwagen vor Ort ein. Bei der Überprüfung des

Objekts stellten die Einsatzkräfte eine beschädigte Zugangstür fest. Im

angrenzenden Raum konnte ein polizeibekannter 46-Jähriger angetroffen werden.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache. Die Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen aufgenommen.