46-Jährigen bei Einbruchversuch erwischt

(wS/ots) Siegen 6.10.2025 | Am Sonntagmorgen (05. Oktober) ist bei der Polizei ein
Einbruchmeldealarm eingegangen. Kurz darauf klickten bei einem 46-Jährigen die
Handschellen.
Gegen 11 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei Kenntnis über einen
Einbruchalarm in einer Firma in der Straße Am Alten Stadtplatz. Bereits drei
Minuten später traf der erste Streifenwagen vor Ort ein. Bei der Überprüfung des
Objekts stellten die Einsatzkräfte eine beschädigte Zugangstür fest. Im
angrenzenden Raum konnte ein polizeibekannter 46-Jähriger angetroffen werden.
Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache. Die Kriminalpolizei
hat die Ermittlungen aufgenommen.