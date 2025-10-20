News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Bürgerstiftung Kreuztal lädt zum Infoabend ein – „Ein Abend über Vererben, Schenken und Stiften“

20. Oktober 20254
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/bk) Kreuztal – Siegen 20.10.2025 | Die regional tätige Bürgerstiftung Kreuztal lädt zu einem Informationsabend zum Thema „Vererben, Schenken und Stiften“ ein.

Neben den Referenten Rechtsanwalt und Notar Jan Gatermann sowie Steuerberater Alexander Thomas gibt Ihnen Frau Sandra Fuchs, Leiterin des StiftungsServices der Sparkasse Siegen, interessante Einblicke.

Die Veranstaltung gibt eine erste Orientierung über die Immobilienschenkung „mit warmer Hand“ sowie die steuerlichen Aspekte der Vermögensnachfolge und -übertragung im Rahmen der Erbfolge.

Erfahren Sie auch, wie Sie ihren Nachlass sinnstiftend regeln können.

Der Infoabend findet am Mittwoch den 29. Oktober 2025 in der Weißen Villa in Dreslers Park in Kreuztal statt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Bewaffneter Raubüberfall auf EDEKA-Markt in Niederfischbach - mind. 3 Täter flüchtig

Anzeige




Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« SeptemberNovember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten