Bürgerstiftung Kreuztal lädt zum Infoabend ein – „Ein Abend über Vererben, Schenken und Stiften“

(wS/bk) Kreuztal – Siegen 20.10.2025 | Die regional tätige Bürgerstiftung Kreuztal lädt zu einem Informationsabend zum Thema „Vererben, Schenken und Stiften“ ein.



Neben den Referenten Rechtsanwalt und Notar Jan Gatermann sowie Steuerberater Alexander Thomas gibt Ihnen Frau Sandra Fuchs, Leiterin des StiftungsServices der Sparkasse Siegen, interessante Einblicke.



Die Veranstaltung gibt eine erste Orientierung über die Immobilienschenkung „mit warmer Hand“ sowie die steuerlichen Aspekte der Vermögensnachfolge und -übertragung im Rahmen der Erbfolge.

Erfahren Sie auch, wie Sie ihren Nachlass sinnstiftend regeln können.



Der Infoabend findet am Mittwoch den 29. Oktober 2025 in der Weißen Villa in Dreslers Park in Kreuztal statt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr.