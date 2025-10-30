Feuerwehreinsatz in Netphen-Salchendorf – Johannlandstraße ist derzeit voll gesperrt

(wS/red) Netphen 30.10.2025 | ERSTMELDUNG | Feuerwehreinsatz in Netphen-Salchendorf

Aktuell (15:20 Uhr) kommt es in Netphen-Salchendorf zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Die Johannlandstraße ist derzeit voll gesperrt. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Nach ersten Informationen gibt es Verletzte.

Update: 15:42 Uhr – Wie uns soeben mitgeteilt wurde, soll die Sperrung noch länger andauern. In einem Wohnhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Aus der Dachhaut dringt weiterhin dichter Qualm. Die Feuerwehr gibt ihr Bestes, um den Brand so schnell wie möglich vollständig zu löschen. Es wird dringend empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Nach ersten Erkenntnissen wurden drei Personen verletzt, auch ein Hund erlitt Verletzungen. Die Einsatzkräfte setzen alles daran, jedem Betroffenen zu helfen.

Wir berichten nach, sobald weitere Details vorliegen. Fotos: Nico Eggers