Gründung der Fraktion „Freie Wähler“ im Rat der Stadt Netphen

(wS/tg) Netphen 20.10.2025 | Am 09.10.2025 gründeten die drei gewählten Mitglieder des Stadtrates Karsten Günzel, Reinhold Weber und Thorsten Görg, die Fraktion „Freie Wähler“ im Rat der Stadt Netphen.



Thorsten Görg und Reinhold Weber, die bisher der UWG Fraktion angehörten, werden künftig mit dem für die Freien Wähler angetretenen Mitglied des Stadtrates, Karsten Günzel gemeinsam ihre Politik für die Bürger von Netphen weiterentwickeln.

Thorsten Görg aus Grissenbach und Reinhold Weber aus Eckmannshausen werden ihre erfolgreiche kommunalpolitische Arbeit im Stadtrat Netphen künftig als Freien Wähler fortsetzen.

„Nach sorgfältiger Überlegung haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“ so Reinhold Weber, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Netphen. Der Wechsel beruht auf einer inhaltlichen und persönlichen Weiterentwicklung und stellt keine Abkehr von der bisherigen Arbeit dar, so Weber weiter.



Unsere kommunalpolitischen Schwerpunkte bleiben die Bereiche Jugendförderung, Umwelt – und Klimaschutz, Vereinsarbeit und Bürgerbeteiligung. „Unser Engagement gilt weiterhin uneingeschränkt dem Wohl unserer Stadt und den Bürgerinnen und Bürgern“.

Wir freuen uns sehr über die Verstärkung durch Karsten Günzel und sehen in der Zusammenarbeit eine Bereicherung für die zukünftige Stadtratsarbeit, so Thorsten Görg. Karsten Günzel aus Netphen, neuer Fraktionsgeschäftsführer sieht bei der inhaltlichen Ausrichtung der neuen Fraktion eine hohe Übereinstimmung mit den Zielen der Freie Wähler. Für mich ist die Ideologiefreiheit politischer Entscheidungen sehr wichtig, so Günzel.

Die neue Fraktion der Freien Wähler im Netpher Stadtrat

(von links nach rechts): Thorsten Görg, Karsten Günzel und Reinhold Weber