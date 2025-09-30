Jungs-Club im NoLimits in Dahlbruch

(wS/hi) Hilchenbach 01.10.2025 | Ein neues Angebot für Jungen zwischen elf und 16 Jahren findet bis Ende des Jahres im Jugendzentrum NoLimits in Dahlbruch statt. Die Leitung übernehmen Marvin Krügel, der im Bereich Adventure-Sport gut geschult ist, sowie Max Schmidt und Joe Dicke aus dem Team des Jugendzentrums.

Los geht es am Sonntag, 5. Oktober, mit einer actionreichen Nerf-Schlacht in der Turnhalle Dahlbruch. Bei spannenden Spielen stehen dort Spaß und Fairplay an erster Stelle. Anschließend klingt der Nachmittag am Lagerfeuer mit Stockbrot aus.

Nach der Auftaktveranstaltung wird sich die Gruppe alle zwei Wochen montags zwischen 16:00 und 18:00 Uhr im Jugendzentrum am kmd treffen. Zusätzlich sind Ausflüge und Projekte geplant, die den Teamgeist und die sozialen Kompetenzen fördern. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anmeldung erfolgt über das Anmeldeportal

www.kjb-angebote.de.

Das Projekt wird gefördert über das Programm „Du.Ich.Wir. Internationale Biografien im Jugendverband“ des Landesjugendrings Nordrhein-Westfalen mit Unterstützung des PUSH e.V. und des Kreisjugendringes Siegen-Wittgenstein.

