Neue Öffnungszeiten und ein tolles Herbstprogramm in der Stadtbücherei Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 21.10.2025 |Ab 1. November hat die Stadtbücherei Hilchenbach in der Wilhelmsburg neue
Öffnungszeiten. Diese orientieren sich an den Öffnungszeiten des Rathauses und
bieten Besucherinnen und Besucher flexiblere Möglichkeiten zur Ausleihe.
Montags: 13:30 – 18:00 Uhr
Dienstags: 10:00 – 12:00 + 13:30 – 17:00 Uhr
Mittwochs: 13:30 – 18:00 Uhr
Donnerstags: 10:00 – 12:00 + 13:30 – 17:00 Uhr
Freitags: geschlossen
Die besondere Auswahl im Oktober und November: dunkle Zeiten – dunkle
Bücher
Wenn die Tage kürzer werden und der Herbst Wind, Nebel und fallende Blätter mit
sich bringt, lädt die Stadtbücherei Hilchenbach dazu ein, sich auf eine besondere
Auswahl an Büchern einzulassen. Schwarze Titelbilder lassen uns fühlen: Jetzt
kommen die unangenehmen Tage des Jahres.
Das Team der Stadtbücherei hat dafür besondere, schwierige und unangenehme
Exemplare rausgesucht mit (fast) schwarzem Cover. Dunkle Bücher, düstere
Themen und gruselige Erzählungen werfen Licht auf die Schatten der menschlichen
Seele – von dunklen psychologischen Fragestellungen bis hin zu grausigen
Nachtwelten.
Doch wem diese Auswahl auf den Magen schlägt, findet an der Kinderwand
allerhand Schauriges und Komisches zu entdecken – passend zu Halloween am 31.
Oktober.
Das Team der Stadtbücherei lädt dazu ein, den Herbst bewusst zu lesen, zu hören
und zu erleben: „Kommen Sie vorbei und stöbern Sie durch diese Auswahl. Gerne
beraten wir Sie auch zu weiteren Medien.“
Halloween-Vorlesestunde
Es wird (ein bisschen) gruselig in der Bücherei! Am Freitag, 31.Oktober, findet die
nächste Vorlese- und Bastelstunde mit Manuela Brüne statt.
Ab 15:00 Uhr sind alle Geister, Hexen, Vampire oder auch Zombies ab vier Jahren
und ihre Begleitungen herzlich in der Wilhelmsburg willkommen. Im Anschluss an die
Vorlesestunde können die Mädchen und Jungen noch etwas Thematisches Basteln.
Leserallye der Vielfalt
Alle sind verschieden. Und das ist gut so. Je früher Menschen erfahren, dass es
Unterschiede gibt, desto selbstverständlicher ist es für sie. Das ist Inklusion von klein
auf.
Auch die Kinderliteratur widmet sich zunehmend diesem Thema. So lädt die
Stadtbücherei Hilchenbach am Freitag, 14. November, alle Kinder der zweiten und
dritten Klasse auf eine „Leserallye der Vielfalt“ ein. Die erste Gruppe startet um 16:00
Uhr, die zweite Gruppe um 17:00 Uhr.
Die Teilnehmenden hören an diesem Nachmittag Geschichten und lernen dabei die
Barrieren für Menschen mit Behinderung kennen. Das Miteinander wird an den
einzelnen Stationen eine zentrale Rolle spielen. Am Ende erwartet die Kleinen eine
Überraschung.
Unterstützt wird dieses Projekt von der Stadt Hilchenbach, der Buchhandlung
Bücherbuyeva und dem Arbeitskreis Barrierefrei Hilchenbach.
Anmeldungen nehmen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei telefonisch entgegen
unter 02733/288-262 oder per E-Mail an buecherei@hilchenbach.de. Interessierte
können sich auch bei Bücherbuyeva anmelden unter der Telefonnummer
02733/7420 oder per E-Mail an info@buecherbuyeva.de. Die Stadtbücherei weist
darauf hin, dass Eltern mit ihrer Anmeldung akzeptieren, dass Fotos gemacht und
verbreitet werden.