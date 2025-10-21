Neue Öffnungszeiten und ein tolles Herbstprogramm in der Stadtbücherei Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 21.10.2025 |Ab 1. November hat die Stadtbücherei Hilchenbach in der Wilhelmsburg neue

Öffnungszeiten. Diese orientieren sich an den Öffnungszeiten des Rathauses und

bieten Besucherinnen und Besucher flexiblere Möglichkeiten zur Ausleihe.

Montags: 13:30 – 18:00 Uhr

Dienstags: 10:00 – 12:00 + 13:30 – 17:00 Uhr

Mittwochs: 13:30 – 18:00 Uhr

Donnerstags: 10:00 – 12:00 + 13:30 – 17:00 Uhr

Freitags: geschlossen

Die besondere Auswahl im Oktober und November: dunkle Zeiten – dunkle

Bücher

Wenn die Tage kürzer werden und der Herbst Wind, Nebel und fallende Blätter mit

sich bringt, lädt die Stadtbücherei Hilchenbach dazu ein, sich auf eine besondere

Auswahl an Büchern einzulassen. Schwarze Titelbilder lassen uns fühlen: Jetzt

kommen die unangenehmen Tage des Jahres.

Das Team der Stadtbücherei hat dafür besondere, schwierige und unangenehme

Exemplare rausgesucht mit (fast) schwarzem Cover. Dunkle Bücher, düstere

Themen und gruselige Erzählungen werfen Licht auf die Schatten der menschlichen

Seele – von dunklen psychologischen Fragestellungen bis hin zu grausigen

Nachtwelten.

Doch wem diese Auswahl auf den Magen schlägt, findet an der Kinderwand

allerhand Schauriges und Komisches zu entdecken – passend zu Halloween am 31.

Oktober.

Das Team der Stadtbücherei lädt dazu ein, den Herbst bewusst zu lesen, zu hören

und zu erleben: „Kommen Sie vorbei und stöbern Sie durch diese Auswahl. Gerne

beraten wir Sie auch zu weiteren Medien.“

Halloween-Vorlesestunde

Es wird (ein bisschen) gruselig in der Bücherei! Am Freitag, 31.Oktober, findet die

nächste Vorlese- und Bastelstunde mit Manuela Brüne statt.

Ab 15:00 Uhr sind alle Geister, Hexen, Vampire oder auch Zombies ab vier Jahren

und ihre Begleitungen herzlich in der Wilhelmsburg willkommen. Im Anschluss an die

Vorlesestunde können die Mädchen und Jungen noch etwas Thematisches Basteln.

Leserallye der Vielfalt

Alle sind verschieden. Und das ist gut so. Je früher Menschen erfahren, dass es

Unterschiede gibt, desto selbstverständlicher ist es für sie. Das ist Inklusion von klein

auf.

Auch die Kinderliteratur widmet sich zunehmend diesem Thema. So lädt die

Stadtbücherei Hilchenbach am Freitag, 14. November, alle Kinder der zweiten und

dritten Klasse auf eine „Leserallye der Vielfalt“ ein. Die erste Gruppe startet um 16:00

Uhr, die zweite Gruppe um 17:00 Uhr.

Die Teilnehmenden hören an diesem Nachmittag Geschichten und lernen dabei die

Barrieren für Menschen mit Behinderung kennen. Das Miteinander wird an den

einzelnen Stationen eine zentrale Rolle spielen. Am Ende erwartet die Kleinen eine

Überraschung.

Unterstützt wird dieses Projekt von der Stadt Hilchenbach, der Buchhandlung

Bücherbuyeva und dem Arbeitskreis Barrierefrei Hilchenbach.

Anmeldungen nehmen die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei telefonisch entgegen

unter 02733/288-262 oder per E-Mail an buecherei@hilchenbach.de. Interessierte

können sich auch bei Bücherbuyeva anmelden unter der Telefonnummer

02733/7420 oder per E-Mail an info@buecherbuyeva.de. Die Stadtbücherei weist

darauf hin, dass Eltern mit ihrer Anmeldung akzeptieren, dass Fotos gemacht und

verbreitet werden.