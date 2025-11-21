News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
21-Jähriger entwendet BMW – Kurze Zeit später wird die Tat geklärt

10. November 20258
(wS/ots) Bad Berleburg 10.11.2025 | Am Freitagvormittag (07.11.2025) hat ein 21-Jähriger in Bad Berleburg einen 20 Jahre alten BMW geklaut.

Der Besitzer hatte das Fahrzeug morgens auf einem Parkplatz in der Straße „Am Hilgenacker“ abgestellt. Als er gegen Mittag zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest und meldete ihn der Polizei.

Noch am gleichen Nachmittag bemerkte die Ehefrau des 48-jährigen Geschädigten, dass der PKW auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Straße „Am Loh“ stand. Im Fahrzeug befand sich zu dieser Zeit der 21-Jährige. Die Ehefrau konnte den Mann mit mehreren Passanten stellen und aufhalten, bis die zwischenzeitlich alarmierte Polizei eintraf.

Da der 21-Jährige keinen Führerschein und keinen Ausweis bei sich trug, kam er mit auf die Wache, wo seine Identität geklärt werden konnte. Ebenfalls stellte sich heraus, dass er gar keinen Führerschein besitzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann entlassen.

Symbolfoto: wirSiegen.de

