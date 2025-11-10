Gründung der Fraktion „Freie Demokraten FDP – Freie Wähler“ im Rat der Stadt Kreuztal

(wS/fdp) Kreuztal 10.11.2025 | Am 10.10.2025 gründeten die beiden gewählten Mitglieder des Stadtrates Heiko Schreiber, Freie Wähler und Frank Weber, FDP die Fraktion „Freie Demokraten FDP – Freie Wähler“ im Rat der Stadt Kreuztal.

Frank Weber (FDP) wird künftig mit dem für die Freien Wähler angetretenen Mitglied des Stadtrates, Heiko Schreiber gemeinsam die Politik für die Bürger von Kreuztal weiterentwickeln.

Frank Weber aus Krombach möchte seine erfolgreiche kommunalpolitische Arbeit im

Stadtrat Kreuztal in der neuen Fraktion fortsetzen.

Nach sorgfältiger Sondierung haben wir große Übereinstimmung in dem politischen Ziel

festgestellt und uns entschieden die nächsten fünf Jahre gemeinsam Politik für die Bürger

der Stadt Kreuztal zu machen, so Heiko Schreiber aus Kreuztal.

Frank Weber übernimmt zu Anfang den Fraktionsvorsitz, der im Mai 2027 automatisch an

Heiko Schreiber übergeht, der bis dahin die Geschäftsführung der Fraktion übernimmt.

Inhaltlich liegen unsere lokalpolitischen Schwerpunkte bei der Infrastruktur, Wirtschaft,

Umwelt und dem Klimaschutz sowie in den Bereichen Jugendförderung und den Finanzen

der Stadt Kreuztal, so Heiko Schreiber weiter.

Auf der am 04.11.2025 in ersten Sitzung bestätigten Fraktionsgründung erklärte der

neue Fraktionsvorsitzende Frank Weber, dass das gemeinsame politisches Engagement

uneingeschränkt dem Wohl der Stadt Kreuztal und Ihrer Bürgerinnen und Bürger gilt.

von links: Heiko Schreiber – Frank Weber