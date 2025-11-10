News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Gründung der Fraktion „Freie Demokraten FDP – Freie Wähler“ im Rat der Stadt Kreuztal

10. November 2025119
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/fdp) Kreuztal 10.11.2025 | Am 10.10.2025 gründeten die beiden gewählten Mitglieder des Stadtrates Heiko Schreiber, Freie Wähler und Frank Weber, FDP die Fraktion „Freie Demokraten FDP – Freie Wähler“ im Rat der Stadt Kreuztal.
Frank Weber (FDP) wird künftig mit dem für die Freien Wähler angetretenen Mitglied des Stadtrates, Heiko Schreiber gemeinsam die Politik für die Bürger von Kreuztal weiterentwickeln.
Frank Weber aus Krombach möchte seine erfolgreiche kommunalpolitische Arbeit im
Stadtrat Kreuztal in der neuen Fraktion fortsetzen. 
Nach sorgfältiger Sondierung haben wir große Übereinstimmung in dem politischen Ziel
festgestellt und uns entschieden die nächsten fünf Jahre gemeinsam Politik für die Bürger
der Stadt Kreuztal zu machen, so Heiko Schreiber aus Kreuztal.
Frank Weber übernimmt zu Anfang den Fraktionsvorsitz, der im Mai 2027 automatisch an
Heiko Schreiber übergeht, der bis dahin die Geschäftsführung der Fraktion übernimmt.
Inhaltlich liegen unsere lokalpolitischen Schwerpunkte bei der Infrastruktur, Wirtschaft,
Umwelt und dem Klimaschutz sowie in den Bereichen Jugendförderung und den Finanzen
der Stadt Kreuztal, so Heiko Schreiber weiter.
Auf der am 04.11.2025 in ersten Sitzung bestätigten Fraktionsgründung erklärte der
neue Fraktionsvorsitzende Frank Weber, dass das gemeinsame politisches Engagement
uneingeschränkt dem Wohl der Stadt Kreuztal und Ihrer Bürgerinnen und Bürger gilt.

von links: Heiko Schreiber – Frank Weber

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag 21-Jähriger entwendet BMW - Kurze Zeit später wird die Tat geklärt

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« OktoberDezember »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten