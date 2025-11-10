News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Kontrolle über PKW verloren: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

10. November 20256
(wS/ots) Burbach 10.11.2025 | Bei einem Verkehrsunfall in Burbach sind am Freitagnachmittag (07.11.2025) zwei Personen leicht verletzt worden.

Eine 18-Jährige war gegen kurz vor 16 Uhr mit ihrer 44-jährigen Beifahrerin auf der B54 in Richtung Siegerlandflughafen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Anschließend verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte in die gegenüberliegende Leitplanke.

Der Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Der PKW wurde abgeschleppt. Eine Spezialfirma kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Dafür musste die B54 kurzzeitig voll gesperrt werden.

Symbolfoto

