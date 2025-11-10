Anstehende Baumfällungen in Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 10.11.2025 | Im Rahmen der üblichen jahreszeitbedingten Baumpflegearbeiten sind im Raum Kreuztal erneut Baumfällungen notwendig geworden.

Bei allen in Frage stehenden Bäumen wurde die Fällung zuvor gründlich abgewogen. Gefällt

werden Bäume grundsätzlich nur dann, wenn es keine Alternative dazu gibt und andere

Pflegemaßnahmen nicht mehr möglich sind. Gründe sind im Falle der nun anstehenden

Maßnahmen unter anderem Fäulnis oder andere Schäden, die die Standfestigkeit so stark

beeinträchtigt haben, dass nur noch eine Fällung in Frage kommt.

Die Fällarbeiten werden zwischen November 2025 und Ende Februar 2026 vorgenommen.

Für nahezu alle Bäume werden Ersatzpflanzungen an gleicher Stelle oder andernorts im

Stadtgebiet vorgenommen.

Symbolfoto