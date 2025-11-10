„Siegener Forum“ am 20. November: Vortrag zur (Neu-)Gestaltung der Siegener Innenstadt

(wS/si) Siegen 10.11.2025 | Am Donnerstag, 20. November 2025, lädt das Siegener Stadtarchiv ein letztes Mal für dieses Jahr zu einem kostenlosen Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Siegener Forum“ ein. Dr. Daniela Mysliewitz-Fleiß von der Universität Siegen stellt dabei den Bau und Abriss der Siegplatte in den Fokus und widmet sich der (Neu-)Gestaltung der Siegener Innenstadt.

Die sogenannte Siegplatte, die von 1968 bis 2012 die Sieg zwischen Reichwalds Ecke und der

Siegbrücke überdeckte, prägte über viele Jahre das Stadtbild und die Diskussionen über die

Identität Siegens. Sollte Siegen eine autogerechte Stadt sein? Eine Einkaufsstadt? Oder doch eine Stadt am Fluss? In ihrem Vortrag geht Dr. Daniela Mysliewitz-Fleiß auf die Debatten rund um den Bau sowie um den späteren Abriss der Siegplatte ein.

Die Veranstaltung findet um 18.30 Uhr im Eintrachtsaal der Siegerlandhalle statt, der Einlass

beginnt um 18.00 Uhr.



Errichtung der Siegplatte in der Unterstadt vor 1968

(Foto: Stadtarchiv Siegen, Bestand 704,

Nummer 4038)