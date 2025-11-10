News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unfall vor Supermarkt in Siegen-Seelbach – Polizei sucht flüchtige Autofahrerin und Zeugen

10. November 20256
(wS/ots) Siegen 10.11.2025 | Das Verkehrskommissariat der Polizei sucht derzeit nach einer Autofahrerin, die nach einem Verkehrsunfall am Freitagmittag (07.11.2025) in Siegen-Seelbach weitergefahren ist.

Gegen 12 Uhr befand sich eine 44-Jährige fußläufig im Eingangsbereich eines Supermarkts an der Freudenberger Straße. Gleichzeitig befand sich eine noch unbekannte Autofahrerin mit ihrem PKW vor Ort. Beim Rückwärtsfahren kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer leichten Kollision mit der 44-Jährigen. Im Anschluss flüchtete die Autofahrerin.

Die 44-Jährige stellte sich einen Tag später im Krankenhaus vor und gab an, bei dem Unfall verletzt worden zu sein.

Aufgrund widersprüchlicher Angaben sucht die Polizei nun die PKW-Fahrerin, die mit einem grauen VW Up unterwegs war. Sie soll kurze Haare, einen weißen Schal und eine Brille getragen haben.

Das Verkehrskommissariat bittet die Autofahrerin oder Zeugen, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

Symbolfoto: wirSiegen.de
