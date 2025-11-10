Unbekannte öffnen mehrere Fahrzeuge – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 10.11.2025 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.11.2025) sind unbekannte Täter durch Siegen-Buchen und Siegen-Sohlbach gezogen und haben mehrere Fahrzeuge geöffnet.

In Buchen waren die Diebe im Schwalbenweg unterwegs und verschafften sich Zugang zu mindestens drei PKW. Die Täter durchsuchten die PKW und flüchteten nach ersten Erkenntnissen ohne Beute.

In den Straßen „Am Hochwald“ und „Im Gensterfeld“ in Sohlbach suchten ebenfalls unbekannte Täter mindestens zwei Fahrzeuge auf. Sie entwendeten dabei ein Navigationsgerät.

Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist unklar. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.