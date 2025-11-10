Straßenkrönchen geht neuen Weg: Herausgeberwechsel / Zeitung ab nächster Ausgabe kostenfrei

(wS/as) Siegen 10.11.2025 | Das Straßenkrönchen – die Straßenzeitung aus Siegen, die gemeinsam mit wohnungslosen u nd von Armut betroffenen Menschen entsteht – stellt sich strukturell neu auf:

Ab sofort ist der Förderverein gegen-armut-siegen!? e. V. Herausgeber der Zeitung und löst damit die Diakonie Soziale Dienste ab.

Die redaktionelle Arbeit bleibt jedoch am vertrauten Ort: im Tagesaufenthalt Café Patchwork der Wohnungslosenhilfe in der Herrenwiese. Auch das Grundprinzip der Beteiligung bleibt bestehen: Menschen, die von Armut oder Wohnungslosigkeit betroffen sind, wirken aktiv an der Gestaltung der Zeitung mit – schreibend, fotografierend, organisierend.



„Wir möchten die Zukunft des Straßenkrönchens sichern und ausbauen. Die Zeitung und

unsere Themen sollen stärker sichtbar werden – in der Stadt, in den Köpfen und im

Bewusstsein der Öffentlichkeit. Zugleich ist sie (die Zeitung) als integratives Projekt eine

wichtige Beteiligungsform betroffener Menschen von Obdach/bzw. Wohnungslosigkeit,

was einen besonderen Wert dieser Arbeit ausmacht“ – Raimar Leng, 2. Vorsitzender des

Fördervereins gegen-armut-siegen!? e. V.

Im Zuge der Arbeit an der kommenden Ausgabe traf sich die Redaktion am Freitag,

07.11.2025, erneut mit Engagierten des Straßenkrönchens sowie mit Raimar Leng, der den

Förderverein vertrat, zur mittlerweile tradierten „Kochwerkstatt“. Neben einem

wohltuenden Bauerntopf wurden gleich zwei winterliche Desserts gezaubert. Die Rezepte

aus dieser Runde werden in der vierten Ausgabe veröffentlicht – ein kleiner Einblick in das

lebendige Miteinander, das hinter der Zeitung steht.

Die aktuelle dritte Ausgabe ist weiterhin erhältlich, unter anderem im Café Noir in der

Siegener Oberstadt sowie in der Bücherkiste in Weidenau. Mit der kommenden vierten

Ausgabe, die voraussichtlich Ende Februar 2026 erscheint, wird das Straßenkrönchen

erstmals kostenfrei verteilt. Ziel ist es, mehr Menschen zu erreichen, Barrieren abzubauen

und die Sichtbarkeit der Arbeit zu erhöhen.

„Das Straßenkrönchen ist keine Zeitung über Menschen mit Armutserfahrung, sondern

von ihnen. Nicht nur die Veröffentlichung einer neuen Ausgabe ist ein Meilenstein, auch

jeder einzelne Beitrag, den wir gemeinsam erarbeiten.“ – Adrian Stötzel,

Redaktionsleiter Straßenkrönchen.

Finanziert wird das Straßenkrönchen maßgeblich vom Förderverein gegen-armut-siegen!? e.

V.. Neben Sponsoren unterstützt auch die Bürgerstiftung Siegen das sozialpädagogische

Zeitungsformat. Wer das Straßenkrönchen mit einer Spende oder als Sponsor unterstützen

möchte, meldet sich gerne direkt bei der Redaktion.

Kontakt:

Redaktion Straßenkrönchen

E-Mail: strassenkroenchen@outlook.de

Redaktion, Raimar Leng und Teilnehmende der Kochwerkstatt. Fotos: Straßenkrönchen redaktion