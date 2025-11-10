Wunschengel abholen und Kinder glücklich machen – Aktion „Herzklopfen“ startet in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 10.11.2025 | Marc, acht Jahre, wünscht sich einen Fußball zu Weihnachten. Das steht auf dem ersten Wunschengel der diesjährigen Aktion „Herzklopfen“. Das Team vom AliBaba-Secondhandladen hat für dieses Jahr etwa 900 Wünsche in der Region rundum Hilchenbach, Kreuztal, Siegen und Bad Berleburg gesammelt.



Ein Schminkkoffer, ein ferngesteuertes Auto, ein Kleid: Kindern in der Weihnachtszeit eine Freude zu bereiten, ist ganz leicht. Die Alternative Lebensräume GmbH bietet seit einigen Jahren gemeinsam mit verschiedenen AliBaba-Ladenlokalen die Aktion „Herzklopfen“ an, bei der auch Hilchenbach mitmacht. Dabei werden die Wünsche der Kinder aus bedürftigen Familien auf Papierengel gedruckt, die die Wunschpatinnen und -paten dann im AliBaba Secondhandladen, In der Herrenwiese 19 und in der Touristik-Information am Marktplatz abholen können.



Sie kennen dann den Namen, das Alter und den Wunsch und können anhand dieser Informationen ein passendes Geschenk im Wert von rund 20,00 Euro besorgen. Die Wunschengel können ab sofort abgeholt und müssen bis Mittwoch, 13. Dezember, bei AliBaba abgegeben werden.

Wer möchte, darf auch einen Geldbetrag bei der Touristik-Information oder bei AliBaba in die Spendendose geben. Damit werden dann die Wünsche der Kinder erfüllt, die keinen Paten bekommen haben.

„Ich möchte, dass kein Engel übrigbleibt“, so Schirmherr und Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis. Er motiviert jedes Jahr seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Aktion teilzunehmen: mit Erfolg! Bisher ist kein Wunschengel an der Fensterscheibe hängen geblieben. Sollte das jedoch mal der Fall sein, besorgt er die restlichen Geschenke.



Die Teams von AliBaba kümmern sich darum, dass die Geschenke die Empfängerinnen und Empfänger rechtzeitig erreichen. Zum Dank erhalten die Wunschpaten ein selbstgemaltes Bild des beschenkten Kindes.

v.l.: Astrid Brockelt, Mitarbeiterin im AliBaba-Secondhandladen, Schirmherr und Bürgermeister Kyrillos Kaioglidis und Lennard Becker, Haustechniker sowie Fahrer der zu übergebenden Geschenke. Foto: Stadt Hilchenbach