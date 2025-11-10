„Wanderbares“ Kredenbach: Neues Wander-Infoportal begrüßt und informiert

(wS/kr) Kreuztal 10.11.2025 | Am Fuß der Eisenbahnbrücke mitten in Kredenbach gibt ein neues Wander-Infoportal

gebündelt Auskunft über Ausflugsziele und Orientierung in und um Kredenbach.

Die Angliederungsgenossenschaft Kredenbach hat in Zusammenarbeit mit der Tourismusstelle der Stadt Kreuztal die aktuelle Tafel samt neuem Holzrahmen gestaltet, die insbesondere die WANDERBAREN und meist auch per Rad ERFAHRBAREN Wege, Start- und Zielpunkte, Verpflegungs-, Übernachtungsmöglichkeiten beinhaltet und nicht zuletzt auch die ÖPNV-Erreichbarkeit berücksichtigt.

Die Neugestaltung war notwendig geworden, weil der vorherige Wegweiser, ein liebevoll gestaltetes und gezimmertes Holzkonstrukt, deutlich in die Jahre gekommen war und den Zahn der Zeit zu spüren bekommen hat.

Das neue Wander-Infoportal soll weiterhin alle Besucherinnen und Wanderfreunde in Kredenbach herzlich willkommen heißen und ihnen die vielfältigen Möglichkeiten für spannende Ausflüge übersichtlich darstellen.

Kilian Münker, Michael Häusig (Tourismus Stadt Kreuztal), Karl Braun (Vorstandsmitglied Jagdgenossenschaft Kredenbach), und Torsten Münker (Vorsitzender Jagdgenossenschaft Kredenbach und Initiator/Ideengeber für das neue Wanderportal) in Kredenbach-Mitte, wo Wanderer und Radler am neuen Wanderportal Inspiration und Orientierung finden können. Foto: Stadt Kreuztal