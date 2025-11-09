Bundesweiter Vorlesetag im Gassenweg in Burbach

(wS/bu) Burbach 09.11.2025 | Seit 2004 gibt es den Bundesweiten Vorlesetag: Er ist eine Initiative von DIE ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung und ist das größte Vorlese-Fest im deutschsprachigen Raum. Es findet immer am dritten Freitag im November statt und hat das Ziel, besonders Kinder für das Lesen zu begeistern.

In Burbach haben sich in diesem Jahr erstmalig das Café Mosaik und die Mädchenjungschar des CVJM zusammengetan, um einen Vorleseort zu gestalten.

Das Besondere in Burbach: Wir lesen nicht nur am eigentlichen Vorlesetag, der diesmal auf den Freitag, 21. November fällt, sondern wir beginnen schon zwei Tage vorher. Geplant ist das Programm folgendermaßen:

Mittwoch 19.11. von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr:

Lesungen von Geschichten und Gedichten in unterschiedlichen Sprachen. Fest geplant sind: Kurdisch, Uygurisch, Farsi, Türkisch, Deutsch, Englisch, Arabisch. Andere Sprachen können noch dazukommen. Jede fremdsprachige Lesung wird ergänzt durch eine Übersetzung oder Zusammenfassung auf Deutsch.

Besonderes Highlight: Ein Poet aus Afghanistan liest eigene Texte.

Donnerstag 20.11. von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr:

Lesung von DER KLEINE PRINZ“, abschnittsweise in Französisch, Englisch, Italienisch, Ukrainisch, Russisch, Deutsch, Arabisch, Türkisch – und vielleicht noch in weiteren Sprachen. Freitag 21.11. von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr:

GIRLS ONLY! Lesung von Texten und Geschichten durch die Mädchenjungschar des CVJM.

Das Motto: „Vorlesen spricht deine Sprache“

Das offizielle Motto in diesem Jahr unterstreicht, wie vielseitig Vorlesen ist und zeigt gleichzeitig, dass jede einzelne Sprache und Stimme zählt. Denn Geschichten schaffen Verstehen, fördern den Austausch, stärken das Miteinander und legen die Grundlage zum Lesen lernen. Das Motto hebt die verbindende Kraft des Vorlesens hervor und sendet eine klare Botschaft: Nutz Deine Sprache, nutz Deine Stimme!

Infos und Kontakt

Veranstaltungsort ist immer das Vereinsheim des CVJM, Gassenweg 28 in Burbach. Für ein kleines Bistro, Kaffee, Tee und Kekse, ist gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jeder ist herzlich eingeladen!