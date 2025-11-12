REINHOLD MESSNER – am 13. März 2026 in der Siegerlandhalle

(wS/eb) Siegen 12.11.2025 | Reinhold Messner: Weltberge – Die 4. Dimension

Berge, an denen Geschichte geschrieben wurde: „Weltberge – die 4. Dimension“

ist Reinhold Messners neuester und zugleich bildgewaltigster Vortrag.

Er zeigt dreizehn ausgewählte Weltberge auf bis dato unbekannte Art und Weise.

Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entstanden auf Basis von

Satellitenaufnahmen digitale Abbilder. Aus diesen Aufnahmen schufen

Wissenschaftler, deren Bilder Messner hier exklusiv präsentiert, dreidimensionale,

fotorealistische Abbilder. So wurden »virtuelle« Darstellungen aus zuvor

undenkbaren Perspektiven und in bislang unerreichter Genauigkeit möglich. Der

Zuschauer wird so zum Teilnehmer historischer Expeditionen und zugleich Zeuge

neuer, kommender alpinistischer Herausforderungen. Denn nie zuvor konnte man

Besteigungsrouten am Berg so präzise nachvollziehen oder planen.

Mit seinem beeindruckenden Wissen und der Erfahrung aus seinen Expeditionen,

erfüllt Reinhold Messner die technisch brillanten Bilder mit Leben. Im Vortrag

ergänzen sich alpinistische Erlebnisberichte mit neuester satellitengestützter

Visualisierungstechnik, besteigungshistorisches Wissen und fototechnisches

Know-how zu einem Gesamtbild.



Datum: 13.03.2026

Ort: Siegerlandhalle – Koblenzer Str. 151, 57072 Siegen

Einlass: 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr

Preis: ab 39,90 € (inkl. Gebühren) / Vorverkauf ab 02.07.25 10 Uhr über Eventim.de

Foto: Arne Schultz