REINHOLD MESSNER – am 13. März 2026 in der Siegerlandhalle

12. November 20257
(wS/eb) Siegen 12.11.2025 | Reinhold Messner: Weltberge – Die 4. Dimension
Berge, an denen Geschichte geschrieben wurde: „Weltberge – die 4. Dimension“
ist Reinhold Messners neuester und zugleich bildgewaltigster Vortrag.
Er zeigt dreizehn ausgewählte Weltberge auf bis dato unbekannte Art und Weise.
Am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entstanden auf Basis von
Satellitenaufnahmen digitale Abbilder. Aus diesen Aufnahmen schufen
Wissenschaftler, deren Bilder Messner hier exklusiv präsentiert, dreidimensionale,
fotorealistische Abbilder. So wurden »virtuelle« Darstellungen aus zuvor
undenkbaren Perspektiven und in bislang unerreichter Genauigkeit möglich. Der
Zuschauer wird so zum Teilnehmer historischer Expeditionen und zugleich Zeuge
neuer, kommender alpinistischer Herausforderungen. Denn nie zuvor konnte man
Besteigungsrouten am Berg so präzise nachvollziehen oder planen.
Mit seinem beeindruckenden Wissen und der Erfahrung aus seinen Expeditionen,
erfüllt Reinhold Messner die technisch brillanten Bilder mit Leben. Im Vortrag
ergänzen sich alpinistische Erlebnisberichte mit neuester satellitengestützter
Visualisierungstechnik, besteigungshistorisches Wissen und fototechnisches
Know-how zu einem Gesamtbild.


Datum: 13.03.2026
Ort: Siegerlandhalle – Koblenzer Str. 151, 57072 Siegen
Einlass: 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr
Preis: ab 39,90 € (inkl. Gebühren) / Vorverkauf ab 02.07.25 10 Uhr über Eventim.de

Foto: Arne Schultz

