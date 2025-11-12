Wichtige Information: Wasserzähler-Ablesung bis 01.12.2025!

(wS/ne) Netphen 12.11.2025 | In diesen Tagen erhalten alle Haushalte in Netphen Post zur Jahresablesung 2025.

Bitte beachten Sie: In diesem Jahr hat sich das Verfahren grundlegend geändert!

Neue Ablesung durch Firma Comet

Aufgrund einer Systemumstellung wird die Erfassung der Wasserzählerstände ab sofort von

der Firma Comet durchgeführt.

Die Abgabe der Zählerstände erfolgt nicht mehr an die Stadt Netphen, sondern direkt an die

Firma Comet – entweder online, per Post oder Fax.

Neue Frist: 01. Dezember 2025

Bitte melden Sie Ihren Zählerstand bis spätestens 01.12.2025.

Nach diesem Termin können aus technischen Gründen keine Eingaben mehr berücksichtigt

werden.

Wenn kein Zählerstand vorliegt, muss Ihr Verbrauch auf Basis der Vorjahreswerte geschätzt

werden.

Einfachere und digitale Erfassung

Die Meldung kann ganz bequem online unter www.ablesen.de/netphen erfolgen.

Ihre Zugangsdaten finden Sie im Schreiben, das Ihnen in diesen Tagen zugestellt wird.

Wichtiger Hinweis:

Abgabekarten können nicht mehr bei der Stadt Netphen abgegeben werden.

Das Servicecenter der Firma Comet in Saarbrücken steht bei Fragen zur Verfügung.

Mit dem neuen Verfahren schließen wir uns dem modernen, digitalen Standard vieler Kom-

munen an, für mehr Komfort und Effizienz bei der jährlichen Wasserablesung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!

Ihr Wasserwerk Netphen