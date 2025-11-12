Wichtige Information: Wasserzähler-Ablesung bis 01.12.2025!

(wS/ne) Netphen 12.11.2025 | In diesen Tagen erhalten alle Haushalte in Netphen Post zur Jahresablesung 2025.
Bitte beachten Sie: In diesem Jahr hat sich das Verfahren grundlegend geändert!
Neue Ablesung durch Firma Comet
Aufgrund einer Systemumstellung wird die Erfassung der Wasserzählerstände ab sofort von
der Firma Comet durchgeführt.
Die Abgabe der Zählerstände erfolgt nicht mehr an die Stadt Netphen, sondern direkt an die
Firma Comet – entweder online, per Post oder Fax.
Neue Frist: 01. Dezember 2025
Bitte melden Sie Ihren Zählerstand bis spätestens 01.12.2025.
Nach diesem Termin können aus technischen Gründen keine Eingaben mehr berücksichtigt
werden.
Wenn kein Zählerstand vorliegt, muss Ihr Verbrauch auf Basis der Vorjahreswerte geschätzt
werden.
Einfachere und digitale Erfassung
Die Meldung kann ganz bequem online unter www.ablesen.de/netphen erfolgen.
Ihre Zugangsdaten finden Sie im Schreiben, das Ihnen in diesen Tagen zugestellt wird.
Wichtiger Hinweis:
Abgabekarten können nicht mehr bei der Stadt Netphen abgegeben werden.
Das Servicecenter der Firma Comet in Saarbrücken steht bei Fragen zur Verfügung.
Mit dem neuen Verfahren schließen wir uns dem modernen, digitalen Standard vieler Kom-
munen an, für mehr Komfort und Effizienz bei der jährlichen Wasserablesung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe!
Ihr Wasserwerk Netphen