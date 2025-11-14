Tradition trifft Leidenschaft: Modellbahnbörse am Samstag, 15. November in der Krombachhalle

(wS/red) Kreuztal 14.11.2025 | Am Samstag, 15. November 2025, findet in der Krombachhalle erneut die traditionelle Modellbahnbörse statt. Von 10 bis 16 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Angebot rund um die Welt der Modelleisenbahn – ideal für alle, die ihr Hobby lieber persönlich statt online pflegen.

Mehr als 25 Aussteller präsentieren auf rund 125 laufenden Metern alles, was das Modelleisenbahner-Herz begehrt. Angeboten werden Artikel in den gängigen Spurweiten Z, N, TT, H0, 0, 1 und 2m. Die Preisspanne reicht vom günstigen Zubehör ab 0,20 Euro bis zur hochwertigen Zugpackung von über 500 Euro. Auch Sammlerinnen und Sammler von Modellautos kommen nicht zu kurz.

Besonderer Vorteil: Auf einer Teststrecke können viele der erworbenen Lokomotiven sofort ausprobiert werden – damit bleibt die berüchtigte „Katze im Sack“ garantiert erspart. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Würstchen und Waffeln stehen wieder bereit.

Der Eintritt beträgt 4 Euro pro Person, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Wer mehr über die Aktivitäten der Eisenbahnfreunde erfahren möchte, kann den Clubabend donnerstags ab 19.30 Uhr im Bahnhof Littfeld besuchen. Auch mittwochs ab 19.45 Uhr, wenn an den Modulen weitergebaut wird, sind Gäste jederzeit willkommen.

Foto: Eisenbahnfreunde Littfetal e.V.