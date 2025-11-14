Polizeieinsatz in Siegen: 34-Jähriger mit Stichverletzungen – Tatverdächtiger festgenommen

(wS/red) Siegen 14.11.2025 | Ein größerer Polizeieinsatz mit Rettungsdienst und Notarzt hat am Freitagnachmittag in der Achenbacher Straße in Siegen für Aufsehen gesorgt. Einsatzkräfte eilten gegen 16.30 Uhr zur Bushaltestelle „Oranienhof“, wo ein Mann mit Verletzungen angetroffen und notfallmedizinisch versorgt werden musste.

Nach Angaben der Polizei wies das 34-jährige Opfer Stichverletzungen auf. Ein Notarzt sowie der Rettungsdienst leisteten umgehend Erste Hilfe direkt vor Ort. Anschließend wurde der Verletzte unter Einsatz von Martinshorn und Blaulicht in ein Siegener Krankenhaus zur weiteren notfallchirurgischen Versorgung gebracht.

Noch am Einsatzort gelang den Beamten die Festnahme eines 27-jährigen Mannes. Dieser steht im dringenden Verdacht, die Verletzungen verursacht zu haben. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei mit angelegten Handschellen zur Wache verbracht.

Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich die eigentliche Tat nicht an der Bushaltestelle selbst, sondern im häuslichen Umfeld des Opfers, das sich unweit des Einsatzortes befindet. Die Hintergründe der gewalttätigen Auseinandersetzung sind derzeit noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um das Motiv zu klären und den genauen Tathergang zu rekonstruieren.

Die Polizei war während des Einsatzes mit mehreren Streifenwagen präsent. Die andauernden Ermittlungen zur Klärung der Tatumstände und möglicher Motive werden fortgesetzt. Weitere Infos folgen hier auf wirSiegen.de

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de