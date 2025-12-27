Zweiter Weihnachtstag: Glatteis führt zu mehreren Unfällen – auch in Netphen-Herzhausen

(wS/red) Netphen 27.12.2025 | Am zweiten Weihnachtstag, dem 26. Dezember 2025, kam es im Kreis Siegen-Wittgenstein zu mehreren Verkehrsunfällen infolge glatter Straßenverhältnisse. Einer der Unfälle ereignete sich in Herzhausen auf der Straße Am Hainberg.

Nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort befuhr am Freitagabend ein 55-jähriger Mann mit einem Kleinwagen der Marke Citroën die Straße, als das Fahrzeug auf Höhe der Bushaltestelle Herzhausen Althaus aufgrund extremer Straßenglätte ins Schleudern geriet und auf die Beifahrerseite kippte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr sowie ein Rettungswagen mit Notarzt an der Einsatzstelle. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurde die Feuerwehr tätig: Sie leuchtete den Unfallbereich aus, band die ausgetretenen Flüssigkeiten und beseitigte Trümmerteile von der Fahrbahn. Anschließend wurde die Straße abgestreut und konnte zügig wieder für den Verkehr freigegeben werden. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es zu einer Vollsperrung des betroffenen Abschnitts.

Der Pkw erlitt Totalschaden und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Anwohner berichteten gegenüber wirSiegen.de, dass es an derselben Stelle bereits zuvor zu einem ähnlichen Glatteisunfall gekommen sei. Auch dabei blieb es glücklicherweise bei Sachschaden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de
















