Verkehrsunfall auf der HTS bei Geisweid – mehrere Verletzte

(wS/red) Siegen 26.12.2025 | Erstmeldung | Gegen 19:45 Uhr kam es auf der Hüttentalstraße (HTS) zwischen Weidenau und Geisweid zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer verlor auf spiegelglatter Fahrbahn in Höhe der HTS-Abfahrt Geisweid die Kontrolle über seinen Kleinwagen und prallte in die Mittelschutzplanke.

Eine Rettungswagenbesatzung, die in gleicher Fahrtrichtung zu einem anderen Einsatz unterwegs war, hielt an der Unfallstelle an, um Hilfe zu leisten und den Bereich abzusichern. Währenddessen fuhr ein Audi von hinten auf den Rettungswagen auf.

Die beiden beteiligten Pkw-Fahrer erlitten Verletzungen. Die drei Insassen des Rettungswagens wurden vorsorglich zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Ob und in welchem Umfang sie verletzt wurden, stand zunächst noch nicht fest.

Die Feuerwehr war vor Ort, um auslaufende Betriebsmittel zu binden, die Unfallstelle auszuleuchten und abzusichern. Der Rettungswagen blieb fahrbereit, die beiden beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Die HTS wurde im Bereich Geisweid in Fahrtrichtung Kreuztal gesperrt, der Verkehr entsprechend umgeleitet. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Achtung: Aktuell ist es im Kreisgebiet stellenweise spiegelglatt (Stand: 26.12.2025, 21 Uhr). Verkehrsteilnehmer werden zu besonderer Vorsicht aufgefordert.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de















