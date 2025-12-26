Sachbeschädigung in der kürzlich eröffneten Tiffany Stilbar

(wS/mg) Siegen 26.12.2025 | Mit viel Herzblut und erheblichem finanziellem Einsatz hat Sascha Wagner die Tiffany-Stilbar eröffnet, um in Siegen einen neuen Treffpunkt für jedermann zu schaffen. Das Inventar wurde liebevoll zusammengestellt und besteht aus vielen besonderen Stücken, die zum Teil älter sind als so mancher Gast der Bar.

Umso ärgerlicher ist es, wenn Menschen diesen Einsatz nicht zu schätzen wissen. In den Sanitärräumen der Bar wurden kürzlich mehrere hässliche Graffiti entdeckt. Die Schriftzüge beeinträchtigen nicht nur das Ambiente, sondern stellen eine Sachbeschädigung dar.

Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht. Wer die Schriftzüge kennt oder an einem oder mehreren Abenden zwischen dem 20.12. und dem 24.12.2025 verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich direkt in der Bar zu melden. Jeder Hinweis kann helfen.

Fotos: Privat