Diakonie Soziale Dienste lud zur Weihnachtsfeier für Bedürftige in die Bismarckhalle

(wS/dia) Siegen 26.12.2025 | Es ist der 24. Dezember, kurz vor Mittag. Vor der Weidenauer Bismarckhalle hat sich

bereits eine kleine Traube von Menschen gebildet. Mit dabei ist auch Karl, 68 Jahre alt, seit

vielen Jahren regelmäßiger Gast im Café Patchwork, dem Tagesaufenthalt für Wohnungslose

der Diakonie Soziale Dienste. Die Hände tief in den Jackentaschen vergraben, nickt er den

anderen wartenden Besuchern zu – eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität liegt in der

Luft. „Es ist jedes Jahr mein Heiligabend“, sagt er leise, als sich die Türen zur Halle öffnen.

Zur Weihnachtsfeier der Wohnungslosenhilfe, die traditionell am Heiligen Abend stattfindet,

hatte die Diakonie Soziale Dienste gGmbH erneut in die Bismarckhalle eingeladen. Nach den

sehr positiven Erfahrungen im vergangenen Jahr entschieden sich die Verantwortlichen

bewusst für diesen Ort. „Der Umzug hat sich für Gäste wie für die Mitarbeitenden als großer

Gewinn erwiesen“, betonte Johannes Schmidt, Einrichtungsleiter der Wohnungslosenhilfe.

Ermöglicht wurde die erneute Ausrichtung der Feier in diesem Rahmen durch großzügige

Spenden vom Lions Club Siegen und Lions Club Siegen Rubens.

Rund 200 Menschen folgten der Einladung zu einem festlichen Mittagessen. Das reichhaltige

Buffet wurde erneut vom Cateringservice Lehr aus Herborn ausgerichtet. Der Bezirksverband

der Siegerländer Frauenhilfen ergänzte das Angebot mit einem liebevoll vorbereiteten

Kuchenbuffet. „Für uns ist das Engagement für diese Feier eine echte

Herzensangelegenheit“, so Susana Riedel-Albrecht, die persönlich die Kuchenplatten

vorbeigebracht hatte.

Musikalisch sorgte der Chor Gospel Community unter der Leitung von Roland Nöh auch in

diesem Jahr wieder für Gänsehautmomente – kraftvoll, bewegend und zugleich besinnlich.

Moderne Stücke wechselten sich mit vertrauten Melodien ab, die vielen Gästen ein Lächeln

ins Gesicht zauberten.

In ihrem geistlichen Impuls lud Superintendentin Kerstin Grünert die Festgemeinde ein, die

erste Weihnacht noch einmal zu erleben. Mit der Bibellese aus dem Lukasevangelium

machte sie deutlich, dass vieles damals alles andere als perfekt oder reibungslos war.

„Weihnachten ist dann erst echt, wenn nicht alles perfekt ist. Ich wünsche mir, dass wir das

verstehen, dass Gott kommt, um uns zu helfen und das in Ordnung zu bringen, was

zerbrochen ist“, so die Superintendentin in ihrer Ansprache.

In seinen Dankworten hob Johannes Schmidt das Engagement seines Teams hervor, das die

Feier durch zahlreiche Zusatzdienste möglich gemacht habe. Sein Dank galt außerdem allen

Unterstützenden und Spendern, insbesondere dem Lions Clubs Siegen und dem Lions Club

Siegen Rubens. „Der Blick in die Gesichter der Besucher lässt spüren wie wichtig es ist,

Menschen mit Würde, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu begegnen – und das nicht nur zu

Weihnachten“, betonten die beiden Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer (Diakonie in

Südwestfalen) und Dr. Christian Stoffers (Diakonie Soziale Dienste).

Zum Abschluss der Veranstaltung erhielt jeder Gast ein Weihnachtsgeschenk – liebevoll

gepackt im Rahmen der jährlichen Päckchenaktion vieler Siegerländer.

Als die letzten Akkorde des Chores verklingen, sitzt Karl noch immer an seinem Tisch. Er

wischt sich verstohlen über die Augen. „Frohe Weihnachten“, flüstert er. Dann steht er

langsam auf und reiht sich in die Schlange derjenigen ein, die mit einem Geschenk und

einem warmen Gefühl im Herzen in den Heiligabend gehen.



Das Café Patchwork ist dankbar für die Unterstützung der dringenden Projekte der

Wohnungslosenhilfe:

Empfänger: Diakonie Soziale Dienste gGmbH

Spendenkonto: DE81 3506 0190 2100 1660 14

Bank für Kirche und Diakonie

Verwendungszweck: Café Patchwork



Mit Herz: Rund 200 Gäste feierten den Heiligabend in der Bismarckhalle.