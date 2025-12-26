Diakonie Soziale Dienste lud zur Weihnachtsfeier für Bedürftige in die Bismarckhalle

(wS/dia) Siegen 26.12.2025 | Es ist der 24. Dezember, kurz vor Mittag. Vor der Weidenauer Bismarckhalle hat sich
bereits eine kleine Traube von Menschen gebildet. Mit dabei ist auch Karl, 68 Jahre alt, seit
vielen Jahren regelmäßiger Gast im Café Patchwork, dem Tagesaufenthalt für Wohnungslose
der Diakonie Soziale Dienste. Die Hände tief in den Jackentaschen vergraben, nickt er den
anderen wartenden Besuchern zu – eine Mischung aus Vorfreude und Nervosität liegt in der
Luft. „Es ist jedes Jahr mein Heiligabend“, sagt er leise, als sich die Türen zur Halle öffnen.
Zur Weihnachtsfeier der Wohnungslosenhilfe, die traditionell am Heiligen Abend stattfindet,
hatte die Diakonie Soziale Dienste gGmbH erneut in die Bismarckhalle eingeladen. Nach den
sehr positiven Erfahrungen im vergangenen Jahr entschieden sich die Verantwortlichen
bewusst für diesen Ort. „Der Umzug hat sich für Gäste wie für die Mitarbeitenden als großer
Gewinn erwiesen“, betonte Johannes Schmidt, Einrichtungsleiter der Wohnungslosenhilfe.
Ermöglicht wurde die erneute Ausrichtung der Feier in diesem Rahmen durch großzügige
Spenden vom Lions Club Siegen und Lions Club Siegen Rubens.
Rund 200 Menschen folgten der Einladung zu einem festlichen Mittagessen. Das reichhaltige
Buffet wurde erneut vom Cateringservice Lehr aus Herborn ausgerichtet. Der Bezirksverband
der Siegerländer Frauenhilfen ergänzte das Angebot mit einem liebevoll vorbereiteten
Kuchenbuffet. „Für uns ist das Engagement für diese Feier eine echte
Herzensangelegenheit“, so Susana Riedel-Albrecht, die persönlich die Kuchenplatten
vorbeigebracht hatte.
Musikalisch sorgte der Chor Gospel Community unter der Leitung von Roland Nöh auch in
diesem Jahr wieder für Gänsehautmomente – kraftvoll, bewegend und zugleich besinnlich.
Moderne Stücke wechselten sich mit vertrauten Melodien ab, die vielen Gästen ein Lächeln
ins Gesicht zauberten.
In ihrem geistlichen Impuls lud Superintendentin Kerstin Grünert die Festgemeinde ein, die
erste Weihnacht noch einmal zu erleben. Mit der Bibellese aus dem Lukasevangelium
machte sie deutlich, dass vieles damals alles andere als perfekt oder reibungslos war.
„Weihnachten ist dann erst echt, wenn nicht alles perfekt ist. Ich wünsche mir, dass wir das
verstehen, dass Gott kommt, um uns zu helfen und das in Ordnung zu bringen, was
zerbrochen ist“, so die Superintendentin in ihrer Ansprache.
In seinen Dankworten hob Johannes Schmidt das Engagement seines Teams hervor, das die
Feier durch zahlreiche Zusatzdienste möglich gemacht habe. Sein Dank galt außerdem allen
Unterstützenden und Spendern, insbesondere dem Lions Clubs Siegen und dem Lions Club
Siegen Rubens. „Der Blick in die Gesichter der Besucher lässt spüren wie wichtig es ist,
Menschen mit Würde, Aufmerksamkeit und Zuwendung zu begegnen – und das nicht nur zu
Weihnachten“, betonten die beiden Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer (Diakonie in
Südwestfalen) und Dr. Christian Stoffers (Diakonie Soziale Dienste).
Zum Abschluss der Veranstaltung erhielt jeder Gast ein Weihnachtsgeschenk – liebevoll
gepackt im Rahmen der jährlichen Päckchenaktion vieler Siegerländer.
Als die letzten Akkorde des Chores verklingen, sitzt Karl noch immer an seinem Tisch. Er
wischt sich verstohlen über die Augen. „Frohe Weihnachten“, flüstert er. Dann steht er
langsam auf und reiht sich in die Schlange derjenigen ein, die mit einem Geschenk und
einem warmen Gefühl im Herzen in den Heiligabend gehen.
Das Café Patchwork ist dankbar für die Unterstützung der dringenden Projekte der
Wohnungslosenhilfe:
Empfänger: Diakonie Soziale Dienste gGmbH
Spendenkonto: DE81 3506 0190 2100 1660 14
Bank für Kirche und Diakonie
Verwendungszweck: Café Patchwork
Mit Herz: Rund 200 Gäste feierten den Heiligabend in der Bismarckhalle.