Gemeinsam erfolgreich: Otto sichert größten Auftrag in Unternehmensgeschichte

(wS/ot) Bad Berleburg 25.12.2025 | Die Otto Building Technologies GmbH realisiert derzeit den größten Auftrag ihrer Unternehmensgeschichte: einen Rahmenvertrag mit der IPG Photonics GmbH & Co. KG im Gesamtvolumen von über 20 Millionen Euro. IPG Photonics GmbH & Co. KG ist ein global agierender Hightech-Spezialist für Laserlösungen und beschäftigt weltweit 5.150 Mitarbeiter, davon 1.750 am Europasitz in Burbach, wo das Unternehmen seit Jahren stark expandiert.

In einem aktuell herausfordernden Marktumfeld markiert dieser Abschluss einen wichtigen Meilenstein und festigt die Position von Otto als eines der führenden Fachunternehmen für gebäudetechnischen Anlagenbau und Service in Deutschland.

Der Auftrag umfasst mehrere Einzelprojekte zur Modernisierung der ehemaligen

Produktionshallen der Firma Waldrich am Standort Burbach. „Wir freuen uns sehr über das

erneut entgegengebrachte Vertrauen unseres langjährigen Kunden IPG Photonics“, sagt

Prokurist und Vertriebsleiter Alexander Justus. IPG erweitert seine Kapazitäten in Burbach und

lässt die aufgekauften Produktionshallen in moderne Produktionsstätten umbauen.

Otto realisiert die Raumlufttechnik sowie die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für die

Produktion der Hochleistungsfaserlasern und Faserverstärker, teilweise unter

Reinraumbedingungen. In diesem Jahr konnten bereits wesentliche Projektabschnitte

erfolgreich abgeschlossen werden. Die Umsetzung wird planmäßig im kommenden Jahr

fortgeführt.

Angesichts der soliden Auftragslage betont Geschäftsführer Dirk Jung, dass der

Unternehmenserfolg vor allem auf einer starken Teamleistung basiert: „Diese anspruchsvollen

Projekte erfolgreich umzusetzen, gelingt nur mit einem fähigen Team. Als Dienstleister setzen

wir auf das Können unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sie jeden Tag mit viel

Engagement unter Beweis stellen.“ Der Teamgeist zeigt sich nicht nur im Arbeitsalltag, sondern

auch in der Mitgestaltung der alljährlichen Weihnachtsspende, die zu einer festen Tradition

geworden ist. Jeder Standort erhält ein eigenes Budget und die Teams vor Ort wählen ein

gemeinnütziges Projekt aus, das sie unterstützen möchten.

Dieses Jahr entschieden sich die Mitarbeitenden des Stammhauses in Schwarzenau für den

Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Siegen-Wittgenstein. Der Dienst begleitet Kinder,

Jugendliche und junge Erwachsene mit lebensverkürzender Erkrankung sowie deren Familien,

insbesondere durch individuelle Unterstützung im häuslichen Alltag. Ziel ist es, die

Lebensqualität der betroffenen jungen Menschen zu stärken und ihre Familien nachhaltig zu

entlasten.

Die Spendenbudgets der 14 weiteren Otto-Standorte in Deutschland kommen in diesem Jahr

folgenden Projekten und Einrichtungen zugute: Lichtblick Seniorenhilfe e.V., Stern im Norden e.V., Stiftung Mittagskinder Hamburg, Kinder- und Jugendstiftung Hannover, Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Kassel Nordhessen, wünschdirwas e.V. Köln, Sternwarte Schkeuditz, Tierheim Delitzsch, Kinderhospiz Sterntaler e.V. Mannheim, Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Marburg, Tierpark Niederfischbach, Tierheim Siegen, Horizont Kinderkrebshilfe in Weseke, Die Clown-Doktoren e.V., Kinderhospiz Bärenherz Wiesbaden und Tafel Deutschland e.V.

Über Otto Building Technologies:

Die Otto Building Technologies GmbH zählt zu den führenden Fachunternehmen für

gebäudetechnischen Anlagenbau in Deutschland und blickt auf eine über 55-jährige erfolgreiche

Firmengeschichte zurück. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Berleburg-Schwarzenau wurde 1967

durch Hartmut Otto senior als Ein-Mann-Betrieb gegründet. Heute unterhält Otto mit dem

Hauptsitz in Bad Berleburg 15 Standorte im Bundesgebiet sowie eine Tochtergesellschaft in

Polen. Otto stattet Einkaufszentren, Krankenhäuser, Bürogebäude, industrielle Infrastrukturen

und Forschungseinrichtungen mit seinen Anlagensystemen und technischen Lösungen aus und

betreut Kunden aus Industrie, Gewerbe, Handel und der öffentlichen Hand. Der Anlagenbauer

beschäftigt 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon rund 160 in Bad Berleburg-Schwarzenau.

Seit Anfang 2019 ist das Unternehmen eine Tochtergesellschaft der ENGIE Deutschland.

Fotos: Otto