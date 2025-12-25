Neuzugang im Tierpark Niederfischbach: Walliser Schwarzhalsziege „Madonna“ zieht ein

(wS/tpn) Niederfischbach 25.12.2025 | Ein besonderer Neuzugang bereichert seit einigen Tagen den Tierpark Niederfischbach: Die Walliser Schwarzhalsziege, liebevoll von den Tierpflegerinnen und Tierpflegern auf den Namen Madonna getauft, hat ihr neues Zuhause im Park bezogen.

Madonna war über ein halbes Jahr in der Region Wissen/Sieg unterwegs und sorgte dabei für viel Aufsehen. Sie hielt lange Zeit das Ordnungsamt und die Polizei Wissen auf Trab, involviert war dabei auch das Veterinäramt Altenkirchen. Schließlich konnte sie in einem Wintergarten in der Böhmerstraße gesichert werden. Aufgrund der Lage des Wintergartens und ihres auffälligen Verhaltens bei Annäherungsversuchen war eine Betäubung vor Ort notwendig. Diese wurde nach Rücksprache mit der Tierärztin Gitte Anders von Berthold Quast, der auf Tierbetäubungen für Behörden, Zoos und Privatpersonen spezialisiert ist, fachgerecht durchgeführt. Eine Abfrage der Ohrmarke ergab keinen Treffer, ein früherer Halter konnte somit nicht ermittelt werden.

Ihr Zahnstatus deutet darauf hin, dass Madonna bereits eine alte Dame ist, weshalb sie nun besonders viel Ruhe und Fürsorge benötigt. Derzeit lebt sie noch im Winterstall des Tierparks, wird aufgepäppelt und gewöhnt sich langsam an ihre neue Umgebung. Sobald sie Vertrauen gefasst hat, folgen Fellpflege und die Vergesellschaftung mit anderen Ziegen.

Die Walliser Schwarzhalsziege – auch bekannt als Vallesana-Ziege, Sattelziege, Gletschergeiß, Vispertalerziege oder Halsene – gehört zu den ältesten Hausziegenrassen der Welt. Sie stammt ursprünglich aus dem Kanton Wallis in der Schweiz sowie dem angrenzenden Piemont und gilt als robuste Hochgebirgsrasse, die an raue Umweltbedingungen angepasst ist.

Das gesamte Team des Parks freuen sich darauf, Madonna zum Saisonstart im neuen Jahr erstmals auf einer Außenanlage präsentieren zu können. Vielleicht wird die besondere Ziege, ganz wie ihr Namensvorbild, zu einem kleinen Star des Tierparks.

Interessierte können zudem Pate oder Patin von Madonna werden und sie auf ihrem weiteren Weg im Tierpark unterstützen. Weitere Informationen über den Tierpark Niederfischbach und die Möglichkeit zur Tierpatenschaft finden Sie auf der Website des Parks: www.tierpark-niederfischbach.de