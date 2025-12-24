Rauch-Alarm an Heiligabend – Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückt nach Buschhütten aus!

(wS/red) Kreuztal 24.12.2025 | Einsatz am Nachmittag des Heiligabends! Gegen 16.15 Uhr schrillten bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei die Alarmglocken. Aus einer Firma für Torysteme in der Backeswiese wurde eine Rauchentwicklung gemeldet.

Die Einsatzkräfte ließen nicht lange auf sich warten. Schon kurz nach der Alarmierung trafen sie am Einsatzort ein – und tatsächlich: Über dem Firmengebäude war Rauch zu sehen. Die Sorge vor einem Gebäudebrand stand zunächst im Raum.

Doch schnell kam die Entwarnung!

Nach genauer Überprüfung stellte sich heraus, dass kein Feuer ausgebrochen war. Der Rauch stammte nicht von einem Brand, sondern von einer Pelletheizung, die für die Rauchentwicklung verantwortlich war.

Parallel dazu kontaktierte die Feuerwehr einen zuständigen Verantwortlichen des Unternehmens. Dieser erschien zügig vor Ort. Gemeinsam mit den Einsatzkräften wurde das Gebäude auch von innen kontrolliert – letzte Zweifel wurden ausgeräumt.

Ergebnis:

✔ Kein Gebäudebrand

✔ Kein Sachschaden

✔ Keine Verletzten

Nach kurzer Zeit konnten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wieder abrücken. Ein Einsatz mit gutem Ausgang – und ein Heiligabend, der für alle Beteiligten glimpflich verlief.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de








