News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen




Stadtteile

Polizei sucht erneut nach vermisstem 12-jährigen Mädchen

24. Dezember 202511
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Herborn / Siegen 24.12.2025 | Die Polizei des Polizeipräsidiums Mittelhessen fahndet derzeit nach der zum wiederholten Male vermissten 12-jährigen Haily Sophie Winnen.

Das Mädchen ist seit Dienstag, 23. Dezember 2025, gegen 16.30 Uhr, aus der Jugendpsychiatrie in Herborn abgängig. Da sich die 12-Jährige in der Vergangenheit immer wieder im Raum Siegen aufhielt, erstreckt sich die Suche auch auf Siegen und das umliegende Kreisgebiet.

Ein Bild der Vermissten kann in der Pressemitteilung des PP Mittelhessen eingesehen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/6185694

Haily ist 165 cm groß und schlank. Ihre schulterlangen, braunen Haare trägt sie mit einem schief geschnittenen Pony. Bekleidet ist die Vermisste mit einer hellen Jeans, einem schwarzen Hoodie sowie einer schwarzen Jacke.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort von Haily machen? Wer hat sie nach den Nachmittagsstunden des 23.12.2025 gesehen? Hinweise bitte an die Polizeistation Herborn (Tel.: 02772-47050) oder jede andere Polizeidienststelle.

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Besinnliche Feiertage und alles Gute für das neue Jahr – wirSiegen sagt Danke

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten