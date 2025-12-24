Besinnliche Feiertage und alles Gute für das neue Jahr – wirSiegen sagt Danke

(wS/red) Kreuztal 24.12.2025 | Wenn die Tage leiser werden, Lichter die Dunkelheit wärmen und wir für einen Moment innehalten, dann ist es Zeit, Danke zu sagen. Danke für ein Jahr voller Begegnungen, Vertrauen und gemeinsamer Geschichten.

Wir wünschen allen unseren Usern, Freunden, Werbekunden, Geschäftspartnern, Einsatzkräften, Pressesprechern und euren Familien von Herzen ein besinnliches, friedvolles Weihnachtsfest und einen guten, hoffnungsvollen Rutsch ins neue Jahr. Möge es eines werden, das euch Gesundheit, Zuversicht und viele kleine Glücksmomente schenkt.

Es war uns eine große Freude, euch auch in diesem Jahr mit aktuellen Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein und der Region zu begleiten – nah dran, ehrlich und mit Verantwortung. Und auch über die Feiertage gilt: Wir sind für euch da, halten die Stellung und sorgen dafür, dass ihr informiert bleibt, wenn es darauf ankommt.

Vielen Dank für eure Treue. Für jedes Lesen, jedes Teilen, jedes Vertrauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf – und vergesst bei all dem Trubel nicht, das Leben zu genießen, die Nähe zu euren Liebsten zu spüren und die leisen Augenblicke wertzuschätzen.

Frohe Weihnachten 🎄

und alles Gute für das neue Jahr wünscht euch das Team von wirSiegen.de💫







