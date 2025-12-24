News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Scheunenbrand in Lennestadt-Saalhausen: Scheune steht bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand

24. Dezember 202542
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Lennestadt 24.12.2025 | Die Feuerwehr Lennestadt wurde am Mittwoch 23.12.2025 gegen 11:30 Uhr zu einem Feuer 3 – Scheunenbrand nach Lennestadt-Saalhausen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand.
Umgehend wurde ein Löschangriff eingeleitet, durch den das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Aus dem Gebäude konnte zudem eine Gasflasche in Sicherheit gebracht und gekühlt werden. Trotz der schnellen Maßnahmen brannte die Scheune während der Löscharbeiten nahezu vollständig bis auf das Grundgestell nieder. In dem Gebäude befanden sich unter anderem ein Traktor sowie Stroh, welche ebenfalls vom Feuer erfasst wurden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Brandfläche mit einem Schaumangriff benetzt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Zusätzlich wurde ein Bagger zur Einsatzstelle geordert, mit dem das Brandgut auseinandergezogen wurde, um verbliebene Glutnester gezielt ablöschen zu können.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lennestadt im Einsatz.
Beteiligt waren die Löschgruppen Saalhausen, Kickenbach, Altenhundem, Meggen und Elspe sowie der Gerätewagen-Logistik der Löschgruppe Grevenbrück.Ebenfalls vor Ort waren der Malteser Hilfsdienst sowie die Polizei.

Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Fotos: Feuerwehr Lennestadt

Werbepartner der Region – Anzeige




Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Kellerduell unterm Weihnachtsbaum: TUSEM Essen gegen TuS Ferndorf

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
« NovemberJanuar »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten