Scheunenbrand in Lennestadt-Saalhausen: Scheune steht bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand

(wS/ots) Lennestadt 24.12.2025 | Die Feuerwehr Lennestadt wurde am Mittwoch 23.12.2025 gegen 11:30 Uhr zu einem Feuer 3 – Scheunenbrand nach Lennestadt-Saalhausen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Scheune bereits in Vollbrand.

Umgehend wurde ein Löschangriff eingeleitet, durch den das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. Aus dem Gebäude konnte zudem eine Gasflasche in Sicherheit gebracht und gekühlt werden. Trotz der schnellen Maßnahmen brannte die Scheune während der Löscharbeiten nahezu vollständig bis auf das Grundgestell nieder. In dem Gebäude befanden sich unter anderem ein Traktor sowie Stroh, welche ebenfalls vom Feuer erfasst wurden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Brandfläche mit einem Schaumangriff benetzt, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Zusätzlich wurde ein Bagger zur Einsatzstelle geordert, mit dem das Brandgut auseinandergezogen wurde, um verbliebene Glutnester gezielt ablöschen zu können.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lennestadt im Einsatz.

Beteiligt waren die Löschgruppen Saalhausen, Kickenbach, Altenhundem, Meggen und Elspe sowie der Gerätewagen-Logistik der Löschgruppe Grevenbrück.Ebenfalls vor Ort waren der Malteser Hilfsdienst sowie die Polizei.

Zur Schadenshöhe sowie zur Brandursache können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Fotos: Feuerwehr Lennestadt








