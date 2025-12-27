News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Ermittlungen der Polizei führten zum Auffinden der vermissten 12-Jährigen

27. Dezember 20252
(wS/ots) Siegen – Herborn 27.12.2025 | Am Mittwoch (24. Dezember) hat sich die Polizei bei der
Suche nach einem vermissten 12-jährigen Mädchen mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung gewandt.

Die intensiven polizeilichen Ermittlungen führten zu neuen Hinweisen. Diesen ging die Kriminalpolizei heute erfolgreich nach und konnte die 12-Jährige wohlbehalten in einer Siegener Wohnung antreffen.

Nun wird das Mädchen wieder nach Herborn gebracht.

