Ermittlungen der Polizei führten zum Auffinden der vermissten 12-Jährigen

(wS/ots) Siegen – Herborn 27.12.2025 | Am Mittwoch (24. Dezember) hat sich die Polizei bei der

Suche nach einem vermissten 12-jährigen Mädchen mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung gewandt.



https://wirsiegen.de/2025/12/polizei-sucht-erneut-nach-vermisstem-12-jaehrigen-maedchen/428502/



Die intensiven polizeilichen Ermittlungen führten zu neuen Hinweisen. Diesen ging die Kriminalpolizei heute erfolgreich nach und konnte die 12-Jährige wohlbehalten in einer Siegener Wohnung antreffen.



Nun wird das Mädchen wieder nach Herborn gebracht.

Symbolfoto