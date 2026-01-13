Brandmeldeanlage ausgelöst: Feuerwehreinsatz im Kaufland Kreuztal

(wS/red) Kreuztal 13.01.2026 | Am Montagmittag gegen 12:50 Uhr kam es im Kaufland-Markt an der Marburger Straße in Kreuztal zu einem Feuerwehreinsatz. Aufgrund der Auslösung der Brandmeldeanlage mussten Kunden das Geschäft vorübergehend verlassen.

Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr rückten umgehend aus, da zunächst von einem möglichen Brandereignis ausgegangen wurde. Nach einer gründlichen Erkundung des Gebäudes konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: Ein Feuer lag nicht vor.

Ursache für die Alarmauslösung war ein Wasseraustritt an der Sprinkleranlage, der durch Frost entstanden war. Die Brandmeldeanlage reagierte ordnungsgemäß und alarmierte die Feuerwehr.

Der Einsatz konnte nach kurzer Zeit beendet werden. Verletzt wurde niemand, und es entstand kein Brandschaden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de