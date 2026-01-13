Siegen: PKW brennt auf der Freudenberger Straße – Feuerwehr im Einsatz

News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
13. Januar 202641
(wS/red) Siegen 13.01.2026 | Am Dienstagmorgen kam es auf der Freudenberger Straße in Höhe des Abzweigs Walzenweg zwischen Siegen-Numbach und Trupbach zu einem PKW-Brand. Die Feuerwehr wurde um 08:39 Uhr alarmiert, nachdem ein Fahrzeugbrand gemeldet worden war.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Der PKW stand zunächst im vorderen Bereich in Flammen, im weiteren Verlauf griff das Feuer jedoch auf das gesamte Fahrzeug über, sodass dieses schließlich in Vollbrand stand.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff ein und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Siegen sowie die Freiwillige Feuerwehr Siegen, Einheit Alchetal.

Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Freudenberger Straße in Fahrtrichtung Freudenberg vollständig gesperrt werden. Der betroffene PKW wurde durch das Feuer vollständig zerstört und erlitt einen Totalschaden. Angaben zur Brandursache oder zu möglichen Verletzten lagen zunächst nicht vor.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

