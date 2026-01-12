GETRÖSTET – Klangliche Meditationen von Duruflé und Martin mit dem Collegium vocale Siegen

(wS/bc) Siegen 12.01.2026 | Am Samstag, 31. Januar 2026, lädt das Collegium vocale Siegen um 19.00 Uhr zu einem Vokalkonzert in die Martinikirche Siegen ein. Unter der Leitung von Peter Scholl erklingt ein Programm unter dem Titel Getröstet, in dem das Requiem von Maurice Duruflé sowie die Messe für Doppelchor a cappella von Frank Martin interpretiert werden.

Beide Komponisten schaffen auf ganz unterschiedliche Weise Räume des Trosts. Duruflés Requiem gehört zu den bedeutendsten geistlichen Chorwerken des 20. Jahrhunderts. Anders als viele Vertonungen der Totenmesse ist es von einem überwiegend tröstenden, kontemplativen Charakter geprägt. Die Komposition erinnert vielfach an Gregorianische Choräle, die Duruflé in eine eigenständige, farbig differenzierte Tonsprache überführt.

F. Martins A-cappella-Messe zählt zu seinen beliebtesten Werken. Die doppelchörige Anlage ermöglicht eine reiche klangliche Vielfalt, die sich mit einer hohen emotionalen Intensität verbindet. Martin selbst verstand die Messe als sehr persönliche Glaubensäußerung. Sie berührt durch eine hohe klangliche Dichte und eine sehr am Text orientierte Tonsprache.

Das Collegium Vocale Siegen ist ein Auswahlensemble aus Mitgliedern des Bach-Chors Siegen und widmet sich anspruchsvoller Chorliteratur in kleiner Besetzung. Unterstützt wird das Ensemble bei diesem Konzert von dem professionellen Streich-Ensemble Couronne-Quintett sowie dem Organisten Jorin Sandau aus Darmstadt.

Eintrittskarten sind auf www.proticket.de und an allen Proticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Foto: Collegium vocale Siegen, Jens Danecker















