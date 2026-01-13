Drei Nächte: Sperrungen der Anschlussstelle Siegen (A45)

(wS/aw) Siegen 13.01.2026 | A45: Nächtliche Sperrungen der Anschlussstelle Siegen

Die Autobahn Westfalen sperrt auf der A45 in drei Nächten die Auf- und Abfahrten der Anschlussstelle Siegen. Grund dafür ist eine Maßnahme des Landesbetriebes Straßen NRW. Ein Gerüst, das auf dem Autobahnzubringer – der Talbrücke Achenbach – im Einsatz war, wird abtransportiert.

In den Nächten 26./27.1., 27./28.1. sowie 28./29.1. (jeweils von 19 bis 6 Uhr) sind weder die Auffahrten in Richtung Frankfurt und Dortmund noch die Abfahrten der Anschlussstelle Siegen befahrbar. Die Umleitungen sind ausgeschildert.