Polizeieinsatz an der Siegener Straße in Kreuztal: Mann in psychischem Ausnahmezustand

(wS/red) Kreuztal 30.01.2026 | Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei gegen kurz vor 17 Uhr Kenntnis über einen Mann, der sich im Bereich der Siegener Straße – nahe dem Feuerwehrgerätehaus am Abzweig zur Bahnhofstraße – auf der Fahrbahn aufhielt. Der Mann lief dort immer wieder auf die Straße und versuchte, Verkehrsteilnehmer zum Anhalten zu bewegen.

Um einen drohenden Unfall zu verhindern, eilten mehrere Einsatzkräfte der Polizei zum Ort des Geschehens.

Vor Ort konnte die Person schnell durch die Beamten gesichert werden. Nach vorliegenden Informationen ist der Mann bei der Polizei kein Unbekannter und war bereits mehrfach in Erscheinung getreten. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde medizinische Hilfe hinzugezogen. Der Mann ließ sich im Laufe des Einsatzes widerstandslos von den Polizisten in den Rettungswagen führen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Ein wichtiger Hinweis für Betroffene: In Momenten psychischer Überlastung ist es ein Zeichen von Stärke, sich Unterstützung zu suchen; die Telefonseelsorge bietet unter 0800-1110111 rund um die Uhr eine kostenlose und anonyme Anlaufstelle für Menschen in Krisensituationen.