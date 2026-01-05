Winterliche Straßenverhältnisse sorgen für zahlreiche Unfälle im Kreis Olpe

(wS/ots) Olpe 05.01.2026 | Winterglatte Straßen hielten am Wochenende nicht nur die Räum- und Winterdienste in Atem. Auch die Polizei hatte zahlreiche Einsätze zu bewältigen.

Bereits am Freitagnachmittag (02. Januar) kam es aufgrund langanhaltenden Schneefalls zu Einsätzen. Insbesondere an Steigungsstrecken hatten liegengebliebene oder querstehende LKW im gesamten Kreisgebiet für Behinderungen gesorgt.

Insgesamt war es am Wochenende bis Sonntagmorgen auf winterglatten Straßen zu 23 Verkehrsunfällen gekommen. Davon geschahen fünf Unfälle am Freitag, 16 am Samstag und zwei am Sonntag.

Bei zwei Unfällen kam es zu leichten Verletzungen der Unfallbeteiligten. Ein 46-jähriger Autofahrer war am Freitag gegen 14:40 Uhr auf der L714 in Möllmicke von der Straße abgekommen und gegen einen geparkten LKW gestoßen. Dabei verletzte sich der Mann leicht – genau wie ein 19-Jähriger, der mit seinem PKW am Samstagabend gegen 21:45 Uhr auf der abschüssigen Lehnscheider Straße (L687) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gestoßen war.

Symbolfoto