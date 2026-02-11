News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
100 Jahre Siegener Blasorchester: Feierlicher Auftakt zum Jubiläumsjahr in der Kirche St. Michael

11. Februar 20264
(wS/sb) Siegen 11.02.2026 | Unter dem Motto „Ein Jahrhundert voller Musik“ begeht das Siegener Blasorchester in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Den feierlichen Auftakt des Jubiläumsjahres bildet ein Konzert am Sonntag, 8. März 2026, um 16 Uhr in der katholischen Kirche St. Michael in Siegen (Kampenstraße 46).

Unter der Leitung von Daniel Ridder präsentiert das Orchester ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Programm. Aufgeführt werden unter anderem die „Overture“ und „La Rejoussance“ aus der Feuerwerksmusik von G. F. Händel. Weitere musikalische Höhepunkte sind die „Festival Overture“ von Hans van der Heide sowie „La Storia“ von Jakob de Haan.

Das Siegener Blasorchester freut sich darauf, zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu diesem besonderen Konzert begrüßen zu können. Der Eintritt ist frei; um eine Spende wird gebeten.

Weitere Informationen sind unter
www.siegenerblasorchester.de erhältlich.

