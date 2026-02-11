News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Neuer Transporter für Kinder- und Jugendtreff Fischbacherberg

11. Februar 20267
(wS/si) Siegen 11.02.2026 | Fahrzeugübergabe auf dem Fischbacherberg: Kinder- und Jugendarbeit wird „mobilisiert“

Tatkräftige Unterstützung für die Kinder- und Jugendarbeit: Am Kinder- und Jugendtreff (KJT) Fischbacherberg hat Bürgermeister Tristan Vitt am Freitag, 6. Februar 2026, die Schlüssel für einen neuen Transporter entgegengenommen. Das Fahrzeug wurde im Vorfeld komplett durch die Spenden von 50 regionalen Unternehmen finanziert.

Torsten Hoss von der Firma Brunner Mobil, fuhr den Wagen – einen Renault Trafic Combi – vor. „Siegen ist eine kinderfreundliche Stadt. Deshalb ist es für uns wichtig, jungen Menschen zu ermöglichen, dass sie an möglichst vielen Freizeitangeboten teilnehmen können. Mit ihrem Engagement unterstützen sie uns bei dieser wichtigen Aufgabe“, bedankte sich der Bürgermeister.

Ausgestattet ist das neue Fahrzeug mit neun Sitzplätzen, einem Radio und einer Anhängerkupplung. Durch eine Rampe ist es jetzt zudem möglich Kinder, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, mitzunehmen. „Wir können den Transporter vielfältig einsetzen. Für Ausflüge und den Transport von Kindern und Materialien zwischen unseren beiden Standorten oder andere Veranstaltungen benötigen wir ein zuverlässiges Fahrzeug“, sagt Markus Dreisbach, Leiter des KJT.

Neue Turngeräte und Kletterausrüstung finanziert

Ebenfalls vor Ort waren Mitglieder des Vereins Round Table 110 Siegen e.V. Mit der Spende des Vereins wurde bereits im vergangenen Jahr eine neue Ausstattung für den Bewegungsraum des Kinder- und Jugendtreffs finanziert. Dieser ist jetzt mit neuen Sportgeräten – unter anderem Turnmatten und Sprungkästen – ausgestattet. Zudem konnten die Klettergurte für die Kletterwand erneuert werden. „Bewegung spielt für Kinder in der Entwicklung eine herausragende Rolle. Sie hilft ihnen sich sowohl geistig als auch körperlich zu entwickeln und trägt durch das gemeinsame Spielen dazu bei, soziale Fähigkeiten zu stärken“, erklärt Yvonne Matzke, Leiterin der Kinder- und Jugendförderung, die zusammen mit Sozialdezernent Andree Schmidt vor Ort war.

Die Kinder des KJT bedankten sich ebenfalls bei den Unternehmerinnen und Unternehmern mit einer Tanzaufführung und überreichten bei Kaffee und Kuchen noch selbstgemalte Dankeskarten.

Unternehmerinnen und Unternehmer übergeben den neuen Transporter an Bürgermeister Tristan Vitt.

Johannes Schustereder, Philip Achenbach und Marcus Beer (Round Table 110 Siegen e.V.) überreichen Bürgermeister Tristan Vitt (3.v.l.) einen Spendencheck für die Anschaffung neuer Sportgeräte. Fotos: Stadt Siegen

