Erfolgreiches Wochenende für Siegerländer Judoka bei Bezirksmeisterschaften in Kamen

(wS/jcg) Wilnsdorf – Siegen 11.02.2026 | Am Wochenende fanden in Kamen die Judo Bezirksmeisterschaften für die U11, U15 und U18 Jugend statt. Vorgeschaltet war in der Vorwoche für die beiden jüngeren Altersklassen die Kreismeisterschaften für Südwestfalen, bei denen die Platzierungen 1 bis 3 die Qualifikation zur Bezirksebene bedeutet. Nun in Kamen ging es neben Urkunden und Medaillen für die U15 und U18 wiederum um die Qualifikation zu den Westdeutschen Meisterschaften. In der U11 hingegen ist die Bezirksmeisterschaft die höchste Ebene. Verteilt auf zwei Wettkampftage waren insgesamt weit über 400 Nachwuchs Judokas am Start. Um auch die Siegerländer Vereine hatten sich auf den Wag nach Kamen gemacht. Am Ende des Tages konnte sich der Judo Club Gernsdorf über neun Podestplätze in Kamen freuen, die JF Siegen-Lindenberg und die JV Siegerland hatten jeweils drei erfolgreiche Athleten in ihren Reihen, und der TV Freudenberg war einmal auf dem Siegerpodest vertreten.

Hier die Einzelergebnisse der Vereine



JC Gernsdorf:

Am ersten Wettkampftag war in der U15 Luca Krumm erfolgreich mit einem dritten Platz. Das ist bemerkenswert, den er gehörte zu den jüngsten Teilnehmern und ist auch noch in der U13 startberechtigt. Am zweiten Wettkampftrag ging es in der U11 weiter. Hier schaffte es der JC Gernsdorf gleich fünf seiner Schützlinge ins Finale zu bringen. Dies waren Amelie Dorn, Pia Homrighausen mit je zwei Siegen, sowie Tivon Scharf, Carlo Steiner und Luca Oborovski. Die Jungs benötigten je drei gewonnen Duelle für den Finaleinzug. Am Ende des Tages wurden leider alle Finale verloren, teilweise knapp und sehr unglücklich. Fünf Vizetitel in einer Altersklasse sind allerdingsein großartiges Teamergebnis, dass mit einem dritten Platz von Vorjahres Bezirksmeister Tim Stahl komplettiert wurde (ebenfalls drei Siege bei einer Niederlage). Am Sonntagnachmittag wurde Leistungsträgerin Jule Krämer ihrer Favoriten Rolle gerecht und holte verdient mit einer makellosen Bilanz den ersten Platz. Eric Roth komplettierte das gute Ergebnis mit Rang drei.

JF Siegen Lindenberg:

Am Samstag holte Gero Anders in der U15 einen Podestplatz. Nach zwei Siegen und einer Niederlage gewann er das kleine Finale um Platz drei gegen seinen Vereins Kameraden Jonathan Gehrke. Einen Tag später in der U11 errang Mats Reppel mit drei Siegen bei einer Niederlage ebenfalls Platz 3. Und auch in der U18 waren die Lindenberger mit einem weiteren dritten Platz vertreten. Dieser holte Yehor Semenov, der nach einem Freilos zwei Siege bei einer Niederlage holte.

JV Siegerland:

Die JV Siegerland war mit einem großen Aufgebot nach Kamen gereist. In der U11 Jugend gelang Greta GilGallardo ein dritter Platz nach guten Leistungen. Weiterhin dritte Plätze gab es dann zum Ende des Turniers in der U18 für Mia Mischke und Nils Schlaak, die somit ebenso die Qualifikation für die nächste Ebene in der Tasche hatten.



Erfolgreich war hier in der U18 Paula Nassauer mit einem zweiten Platz. Paula holte drei Siege auf dem Weg ins Finale. Dort unterlag sie allerdings ihrer Kontrahentin.

Jule Krämer (Mitte) vom Judo Club Gernsdorf wurde in Kamen Bezirksmeisterin. Neben ihr Paula Schmidt (links) und Eric Roth (rechts), ebenfalls vom JC Gernsdorf.