„Dahoam und retour“: Unterbiberger Hofmusik im kmd

(wS/hi) Hilchenbach 11.02.2026 | Die Unterbiberger Hofmusik lädt am Samstag, 7. März, um 19:00 Uhr zu einem virtuosen und humorvollen Konzertabend unter dem Motto „Dahoam und retour“ in den kmd ein: Besuchende erwartet ein musikalischer Ritt rund um den Globus, der bodenständig beginnt, doch schon nach wenigen Takten alle geografischen Gewissheiten hinter sich lässt. Was „typisch bayerisch“ klingt, öffnet sich rasch zu Jazz, orientalischen Klängen und Einflüssen aus aller Welt.



Im Zentrum steht Franz Himpsl, Sportler, Lehrer, Trompeter, musikalischer Freigeist und Gründer der Unterbiberger Hofmusik. Gemeinsam mit seiner Frau Irene und den Söhnen Xaver, Ludwig und Franz junior sprengt er die Grenzen der bayerischen Volksmusik und formt daraus einen unverwechselbaren Sound zwischen Tradition und Abenteuerlust.

Gezeigt werden auch Szenen aus dem Film „Über Unterbiberger“, der die Musiker unter anderem nach Marrakesch, zu den Pyramiden, auf den Nil, in imaginäre Himmel und zugleich Vater Franz auf der Rückkehr zu seinen Wurzeln in den tiefen bayerischen Wald begleitet.



Der Eintritt ist frei.

Weil nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, müssen sich Besucherinnen und Besucher jedoch per E-Mail an info@gbk-kultur.de mit dem Betreff „Unterbiberger“ anmelden.

Zudem gibt es die Möglichkeit, das Programm im Livestream zu verfolgen. Auch hier müssen sich Interessierte bis Mittwoch, 4. März, per E-Mail an die oben angegebene Adresse anmelden, Betreff: „Unterbiberger Livestream“. So wird ihnen der Link zur Vorstellung rechtzeitig zugesendet.



Veranstaltet wird das besondere Konzert im Kultur-, Sport- und Freizeitzentrum in Dahlbruch von der Stadt Hilchenbach und dem gbk dank einer Förderung über das LEADER-Programm.

Florian Mayrhofer, Franz Himpsl jr., Irene Himpsl, Mathias Götz, Xaver Himpsl, Franz Himpsl sr. und Ludwig Himpsl (von links) treten mit ihrem Programm „Dahoam und retour“ im kmd auf. Urheber: Lena Semmelroggen/Smashing Snapshots