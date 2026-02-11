Erzquell Brauerei spendet für Hilfe in der Region

(wS/er) Mudersbach 11.02.2026 | Die ERZQUELL BRAUEREI SIEGTAL spendete auch im letzten Jahr an karitative Einrichtungen in der Region. Die zwei Schecks in Höhe von jeweils 5.000 € gingen an den Verein „Hörst Du mich?“, Siegen und die Aktion „Nachbar in Not“ der Siegener Zeitung.



Es ist seit vielen Jahren eine Tradition, dass die Erzquell Brauerei in der Weihnachtszeit an karitative Einrichtungen aus der Region spendet. Die Gründe ändern sich von Jahr zu Jahr nicht: „Es gibt aktuell viele Krisenherde auf der Welt. Da erscheint es uns besonders wichtig, den Blick für die Herausforderungen vor der Haustüre nicht aus den Augen zu verlieren. Als regionale Familienbrauerei möchten wir dazu beitragen, dass wertvolle soziale Projekte in der Region gefördert werden und den Menschen vor Ort geholfen wird“, führt Sebastian Brack, Geschäftsführer der Erzquell Brauerei Siegtal bei der symbolischen Scheckübergabe in der Brauerei aus.



Für die beiden Spendenempfänger ist die Zuwendung der Erzquell Brauerei Siegtal ein wertvoller Beitrag für die Hilfe vor Ort. Alle Spendenempfänger bedanken sich für die Unterstützung und versichern, dass die Gelder für anstehende Aufgaben dringend benötigt werden.

Foto: Erzquell Brauerei