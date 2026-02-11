News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Diebe entwendeten Werkzeuge aus Baustellencontainer nahe Landeskroner Weiher

11. Februar 20264
(wS/ots) Wilnsdorf 11.02.2026 | In der Nacht von Montag auf Dienstag (10.02.2026) haben unbekannte Täter Werkzeuge aus einem Baustellencontainer in der Nähe des Landeskroner Weiher gestohlen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kann der Tatzeitraum auf 18 Uhr bis 7 Uhr eingegrenzt werden. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Innere des Containers und entwendeten mehrere Werkzeuge.

Es entstand ein Sachschaden im viertstelligen Bereich.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de

