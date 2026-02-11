Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kreuztal

(wS/ots) Kreuztal 11.02.2026 | Bereits am Montagmorgen (09.02.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall im Parkhaus eines Lebensmittelgeschäftes an der Marburger Straße in Kreuztal gekommen.

Gegen 09:30 Uhr touchierte eine 37-jährige Fahrerin mit einem blauen Dacia einen PKW beim Ausparken, der neben ihr geparkt hatte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat es sich dabei um ein schwarzes Auto gehandelt.

Das Verkehrskommissariat sucht jetzt nach dem beschädigten Fahrzeug und nach Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegengenommen.