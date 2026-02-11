Großeinsatz bei der Firma Achenbach in Buschhütten – Mehrere Personen gerettet

(wS/red) Kreuztal 11.02.2026 | Ein Feuer auf dem Firmengelände der Firma Achenbach in der Siegener Straße hat am Mittwochnachmittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Gegen 14:50 Uhr wurde die Kreuztaler Feuerwehr alarmiert. Bereits auf der Anfahrt der Einsatzkräfte war aufsteigender Rauch über dem Gelände sichtbar.

Beim Eintreffen bestätigte sich die Meldung, dass es im Keller des Gebäudes brannte. Die Feuerwehr handelte umgehend und ging mit einem Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Elektromotor im Keller gebrannt haben. Zur genauen Brandursache lagen zunächst keine weiteren Informationen vor. Das Gebäude erlitt durch die starke Rauchentwicklung einen erheblichen Rauchschaden.

Während des Einsatzes mussten mehrere Mitarbeiter aus dem Gebäude gerettet werden. Fünf Personen konnten das Gebäude nicht mehr selbstständig verlassen und wurden mithilfe der Drehleiter in Sicherheit gebracht. Insgesamt waren sieben Personen von dem Einsatz betroffen. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Nach ersten Informationen wurde niemand schwer verletzt, allerdings bestand bei mehreren Betroffenen der Verdacht auf Rauchgasvergiftung.

Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort zwischenzeitlich auf „Massenanfall von Verletzten“ erhöht. Zahlreiche Rettungswagen, mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei sowie die Drehleiter der Feuerwehr waren vor Ort. Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 25“ landete an der Einsatzstelle.

Die Siegener Straße wurde im Bereich des Firmengeländes vollständig gesperrt. Gegenüber der Einsatzstelle ließ die Polizei den Parkplatz eines Edeka-Marktes per Lautsprecherdurchsage räumen. Kundinnen und Kunden wurden aufgefordert, ihre Fahrzeuge wegzufahren. Anschließend nutzten die Einsatzkräfte den Parkplatz als Bereitstellungsraum, um dort Rettungswagen sowie Fahrzeuge von Feuerwehr und Polizei zu positionieren.

Verkehrsteilnehmer reagierten ruhig und besonnen auf die Sperrmaßnahmen. Der Einsatz verlief geordnet, die Einsatzkräfte hatten die Lage jederzeit professionell im Griff.

Kamera: Andreas Trojak / wirSiegen.de