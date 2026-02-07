Discothek „Las Vegas“ in Ferndorf: Tanzen und Spaß haben wie in alten Zeiten

(wS/red) Kreuztal 08.02.2026 | Bereits im November 2025 konnten aufmerksame Beobachter in der Marburger Straße 137 in Ferndorf eine neue Außenreklame entdecken: „Las Vegas“. Schnell stellte sich die Frage: Was verbirgt sich dahinter? Eine Spielhalle? Ein Casino? Nein — seitdem ist dort eine neue Discothek entstanden, die frischen Schwung in das Nachtleben der Region bringen möchte.

Die Räumlichkeiten haben im Siegerland bereits eine lange Geschichte. Viele erinnern sich noch an das frühere Palm Beach, später folgten Namen wie Oberbayern oder auch die Mausefalle. Seit November 2025 wird hier nun wieder getanzt — und zwar in der Discothek „Las Vegas“.

Hinter dem Projekt stehen zwei gute Freunde aus Viersen: Eric (32) und Donald (35). Beide verbindet nicht nur ihre Freundschaft, sondern auch ihre enge Beziehung zum Siegerland. Durch viele Besuche bei Freunden in der Region erfuhren sie im vergangenen Jahr eher zufällig, dass die ehemaligen Palm-Beach-Räumlichkeiten zur Pacht frei standen. Die Idee, selbst eine Discothek zu betreiben, war schnell geboren — und wurde kurzerhand umgesetzt.

Ihr Ziel war von Anfang an klar: eine Adresse schaffen, an der Menschen am Wochenende gemeinsam feiern, tanzen und den Alltag hinter sich lassen können. Gleichzeitig legen die Betreiber großen Wert auf ein gepflegtes Umfeld, Sicherheit für die Gäste und eine angenehme Atmosphäre.

„Am Anfang war es echt schwierig. Mittlerweile haben wir schon einige Stammgäste und wir freuen uns riesig, wenn mehr Menschen von uns erfahren und hier schöne Abende und Nächte verbringen“, erzählen Eric und Donald.

Wer das „Las Vegas“ besucht, merkt schnell, dass hier mit viel Engagement gearbeitet wird. Die Räumlichkeiten sind sehr gepflegt, die Getränkeauswahl ist breit gefächert — von Bier über Whisky, verschiedene Weine und Champagner bis hin zu alkoholfreien Getränken. Auch Licht- und Soundtechnik sorgen für echtes Discotheken-Feeling.

Die Stimmung erinnert dabei durchaus an frühere Zeiten, als die Location bereits ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer war. Gute Musik lädt zum Tanzen und Verweilen ein — und wer einmal da war, kommt gerne wieder.

Besonders wichtig ist den Betreibern, dass sich Gäste aller Generationen willkommen fühlen. Deshalb stehen auch regelmäßig Mottopartys auf dem Programm, zum Beispiel eine Ü-30-Party, die gezielt ein etwas älteres Publikum anspricht.

Eric und Donald haben noch viele Ideen für die Zukunft und möchten das Nachtleben im Siegerland langfristig bereichern.

Geöffnet ist die Discothek „Las Vegas“ jeden Samstag von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens.

Wer also Lust auf einen geselligen Abend, gute Musik und eine gepflegte Partylocation hat, sollte dem „Las Vegas“ in Ferndorf einen Besuch abstatten.

Also: Auf nach Kreuztal!

Fotos: Andreas Trojak – wirSiegen.de